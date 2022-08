O alto mar é uma zona sem lei. Há 20 anos que a ONU tenta assinar um tratado internacional para proteger a vida dos oceanos que está em perigo eminente.

Sociedade 2 min.

Tratado dos Oceanos

Proteger a vida é urgente, mas países voltaram a falhar compromissos

Telma MIGUEL O alto mar é uma zona sem lei. Há 20 anos que a ONU tenta assinar um tratado internacional para proteger a vida dos oceanos que está em perigo eminente.

É considerado fundamental para regulamentar a atividade humana no alto mar, fora das zonas económicas exclusivas (ZEE’s), mas depois de 20 anos de negociação, a quinta sessão, acabou esta sexta-feira em Nova Iorque sem um acordo.



O chamado Tratado dos Oceanos da ONU para proteger a biodiversidade, que foi negociado no âmbito da Conferência Intergovernamental para a Biodiversidade Marinha para lá das jurisdições nacionais, seria um instrumento legal para proteger o alto oceano da mineração no fundo do mar (cada vez mais vista como uma alternativa à corrida de minerais raros em terra, mas com efeitos catastróficos para as espécies), a sobrepesca – que fora das zonas vigiadas pelas autoridades dos países se faz sem qualquer fiscalização. E ainda, as descargas poluentes, sem testemunhas, em alto mar.

Poluição causada por plásticos ultrapassa os "limites" do planeta Atualmente, o plástico na Terra representa quatro vezes a biomassa de todos os animais vivos, de acordo com estudos científicos.

O Tratado dos Oceanos é visto como a única forma de criar uma lei internacional, numa zona que continua a ser terra de ninguém, onde não é possível regulamentar a exploração, incluindo de grandes empresas que se preparam para minar as profundezas dos oceanos. Há anos que ambientalistas e cientistas defendem ser obrigatório criar legislação internacional para defender a vida no mar.

Há cerca de um ano, a Coligação de Alta Ambição – criada por iniciativa das Ilhas Marshall em 2015 a seguir à assinatura do Tratado de Paris – a que agora reúne 50 países, comprometeu-se a conseguir proteger 30% do planeta, como forma de travar a extinção de espécies, o colapso de ecossistemas e o aceleramento das alterações climáticas.

Numa declaração ao jornal inglês Observer, Laura Meller, da associação Greenpeace disse “que o tempo está a acabar”. “O fracasso de assinar um tratado põe em risco a vida e a segurança de milhões de pessoas em todo o mundo”. Meller acusou tanto os membros da Coligação de Alta Ambição como os Estados Unidos de não terem honrado os seus compromissos.

Em Lisboa, assumiu-se o falhanço coletivo

O diretor do WWF (World Wide Fund for Nature), Marco Lambertini, salientou que o atraso em assinar um tratado global põe ainda mais em risco a saúde dos oceanos: “O alto mar tem um papel vital, é o habitat de centenas de milhares de espécies e é importante para mitigar os impactos das alterações climáticas. O alto mar representa uma tragédia. Como não pertence a ninguém tem sido mal tratado e com impunidade. Precisamos de um mecanismo de governo comum para garantir que seja a responsabilidade de todos”.

Planeta está em risco de nova extinção em massa nos oceanos De acordo com os cientistas, a redução das emissões dos gases com efeito de estufa pode reduzir o risco de extinção até 70%.

Jessica Battle, especialista em direito marítimo da WWF, disse ao Observer que “estes atrasos têm verdadeiras consequências para as pessoas e para a natureza”. E pede aos líderes e à ONU que regressem o mais depressa possível à mesa das negociações para concluírem um tratado.

Este ano, no final de junho, realizou-se em Lisboa a Conferência dos Oceanos da ONU, em cuja declaração final “O nosso oceano, o nosso futuro, a nossa responsabilidade”, que ficou conhecida com “Declaração de Lisboa”, se assumiu o falhanço coletivo e a necessidade de “mais ambição para resolver o terrível estado do oceano”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.