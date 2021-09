Afeganistão foi o segundo país com mais pedidos.

Proteção internacional

Mês de agosto com número recorde de pedidos de asilo

Susy MARTINS Afeganistão foi o segundo país com mais pedidos.

As autoridades luxemburguesas registaram 114 pedidos de proteção internacional no mês de agosto, um número recorde em 2021. O número corresponde a mais 13 solicitações em relação a julho.

Do total, 27 pedidos foram feitos por residentes da Síria, 18 do Afeganistão e 17 da Eritreia. Com a atual situação no Afeganistão, o Luxemburgo já mostrou disponibilidade, a par com outros países da Europa, para acolher mais refugiados deste país.

Desde 15 de agosto, dia em que os talibans tomaram o poder, que milhares de pessoas tentam fugir ao regime repressivo e fundamentalista. Numa primeira-fase, o Grão-Ducado vai acolher 12 famílias afegãs repatriadas.

Luxemburgo vai acolher refugiados afegãos O país vai acolher, para já, 12 famílias repatriadas do Afeganistão.

Ainda segundo os números disponibilizados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, outras 11 pessoas foram transferidas no mês de agosto do Grão-Ducado para outros Estados-membros. No sentido contrário, o Luxemburgo recebeu sete cidadãos.

Ao longo do mês de agosto, as autoridades deram também o aval a 19 pedidos. Desde o início do ano foram realizados no total 715 pedidos de proteção internacional.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.