Proteção de dados

Nomes e moradas de 24.000 signatários de petições expostos no site do Parlamento

Catarina OSÓRIO

Um erro técnico no site do Parlamento - chd.lu - expôs os nomes e moradas de 24.000 signatários de petições no Grão-Ducado, que não tinham dado consentimento para tal. O alerta foi dado por um utilizador da página online do Parlamento.

A informação foi confirmada pela Câmara dos Deputados esta manhã que conta que os dados foram indevidamente mostrados entre junho e dois de agosto, dia em que a falha foi corrigida. "As equipas técnicas corrigiram imediatamente o erro técnico no site, cuja nova versão será lançada até ao final do próximo ano. Isto não é uma fuga ou ação maliciosa. Nenhum outro tipo de dados está envolvido", garantiu o secretário-geral da Câmara dos Deputados, Laurent Scheeck, na informação divulgada.

Ao assinar uma petição pública online, cada signatário pode optar por tornar públicos, ou não, o nome e local de residência. "O referido erro técnico resultou no facto de os nomes e locais de residência dos signatários serem potencialmente acessíveis na página sem o seu consentimento".

As autoridades abriram entretanto uma investigação ao caso e a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) foi notificada.



A falha deu-se apenas no site chd.lu, garantiu o organismo. "Estes dados não estiveram acessíveis em momento algum no novo site petitiounen.lu, que é o principal instrumento para apresentar, assinar e consultar petições públicas", assegura a Câmara.

No comunicado, o secretário-geral do organismo pede ainda desculpa às pessoas afetadas pelo erro.

