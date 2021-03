A ideia é que em maio haja uma resolução e um apoio universal. O tratado visa fortalecer o papel da Organização Mundial de Saúde (OMS) e a cooperação internacional na prevenção e combate às próximas pandemias.

Proposta europeia de tratado internacional sobre pandemias avança com apoio inicial de 25 países

A ideia de criar um tratado específico sobre pandemias de forma a reforçar a prevenção e resposta do mundo a uma emergência sanitária como a da covid-19 foi inicialmente apresentada por Charles Michel, o atual presidente do Conselho Europeu, a Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS. Por isso, esta terça-feira na conferência de imprensa conjunta entre Geneva, sede da OMS, e Bruxelas, de onde falava Charles Michel, Ghebreyesus elogiou o papel do amigo Michel e agradeceu a ideia de avançar com a proposta e de, ao mesmo tempo, estar a encorajar o apoios de outros países.

"Quando estive em Bruxelas, em dezembro, o meu amigo Charles Michel disse-me que queria levar esta ideia adiante", contou Ghebreysus. "A próxima pandemia não é uma questão de 'se' , mas de 'quando'. Por isso, temos que estar preparados. Não temos tempo a perder", sublinhou o presidente do Conselho Europeu, justificando a ideia de dar gás à criação de um texto legal com reconhecimento em todo o globo.

Em vários jornais nacionais esta terça foi publicado um artigo de opinião assinado inicialmente por 23 chefes de Estado e de Governo - aos quais se juntaram mais dois - e no qual se defende a criação de um tratado de pandemias. Entre os signatários, encontram-se líderes de países europeus como Portugal, Reino Unido, França, Alemanha, Grécia, Holanda e Espanha. E também de outras latitudes, como as Fiji, Tailândia, Quénia, Coreia do Sul, Chile, Senegal ou Indonésia.

O facto de algumas das grandes potências mundiais como os Estados Unidos, a China, a Rússia e o Japão não terem assinado o artigo de opinião foi desvalorizado por Charles Michel, que salientou que entre os signatários estão a Itália, que preside atualmente aos G20, e a Grã-Bretanha que preside aos G7 . "Todos os países que não assinaram este artigo de opinião estão disponíveis para se envolver", garantiu Michel.

Este apoio dos 25 foi entendido como apenas um impulso inicial. Tedros Ghebreyesus salientou que todos os 194 Estados signatários da OMS deverão participar nas negociações que começam agora e que levarão à redação do novo tratado internacional. Na próxima assembleia geral da OMS, que terá lugar no final de maio haverá, em princípio, uma resolução apresentada para debate.

"Malhar no ferro enquanto está quente"

A urgência de criar rapidamente um tratado foi defendida por Ghebreysus pelo motivo de "não nos podermos permitir que a memória desta pandemia se desvaneça. Precisamos de um compromisso universal como uma base para prevenir, detetar e responder a ameaças de pandemias". É preciso, disse, "malhar no ferro enquanto está quente" e criar um sistema internacional de prevenção e alerta de surtos e depois uma resposta global e coordenada de partilha de "informação, tecnologia e vacinas e medicamentos".

Temos que sistematicamente colmatar todos os vazios e deficiências que foram expostos pela covid-19. E precisamos de um compromisso universal para fazê-lo", defendeu o secretário-geral da OMS. O princípio de "Uma saúde para todos", garantindo a não discriminação das nações mais pobres – que está a acontecer na luta desigual contra a covid-19 – deverá ser reforçado no tratado, salientou o responsável da equipa legal da OMS, Steven Solomon. Solomon especificou que na constituição da OMS está prevista a criação de novos tratados para responder a questões específicas.

A definição dos termos do novo texto legal caberá aos países que participam na assembleia da OMS. E deverá estar inscrito na constituição da OMS, reforçando a sua capacidade de coordenação a nível global. Um aspeto que foi aliás criticado durante os 275 dias em que a covid-19 foi classificada como pandemia foi a falta de poder e capacidade de atuação da OMS.

Michael Ryan, diretor executivo do programa de emergências de saúde da OMS, salientou que o tratado "garantiria um poder à OMS muito mais alargado e aumentaria a confiança entre os Estados. E precisamos disso ao mais alto nível", defendeu. "Apoiar a OMS é muito importante, mas por si só não cumpre os objetivos. Um tratado destes poderá dar resposta a questões fundamentais como as da confiança e da resposta coletiva de governos e sociedades", sublinhou.

Criar uma fortaleza global contra pandemias

"A covid-19 não deixou nenhum setor das nossas sociedades imune. Expondo as nossas forças e fraquezas. E acima de tudo, ensinou-nos uma lição cruel – nenhum país, nenhum continente pode derrotar uma pandemia sozinho. Requer uma abordagem global. O "nós", e não o "eu". E um "compromisso coletivo ao mais alto nível político", defendeu o presidente do Conselho Europeu.

O novo sistema deverá ainda permitir "mais transparência e maior responsabilização do sistema internacional", acrescentou. As dificuldades que a União Europeia tem enfrentado em garantir os seus contratos e as doses de vacinas levou Michel a sublinhar a importância da "confiança e transparência, que andam de mãos dadas".

O tratado sobre pandemias, segundo Charles Michel, terá como objetivo "fomentar uma abordagem abrangente para melhor prever, prevenir e responder a pandemias; fortalecer os serviços e aumentar a resiliência; assegurar acesso justo de todo o mundo a soluções médicas; e reforçar sistemas de alerta internacionais, partilha de dados, e a mais avançada pesquisa médica".

Tanto Charles Michel como Tedros Ghebreyesus salientaram a necessidade de "deixar um legado" para gerações futuras de um mundo preparado para resistir a ameaças globais de saúde. Michel usou o exemplo do pós II Guerra Mundial, em que "líderes visionários se juntaram para criar um modelo multilateral para reforçar a cooperação internacional". Agora, disse, é preciso criar "uma fortaleza" contra pandemias para deixar de herança.

No discurso inicial, Michel reafirmou a importância do princípio "Uma saúde para todos", segundo o qual a saúde dos humanos, dos animais e do planeta estão interligados. Bem como o da interligação de todos no mundo: "Ninguém está a salvo enquanto todos não estiverem a salvo".

Toda a sociedade, todos os interessados

Segundo o artigo de opinião publicado esta terça-feira nos jornais e assinado por 23 chefes de Estado e de governo, é preciso "uma abordagem de todos os governos e toda a sociedade" para enfrentar futuras emergências de saúde. O facto de o tratado ser ratificado a nível dos parlamentos nacionais "levará também os vários governos a cooperarem, mas muito importante também, é que a sociedade civil dos vários países seria chamada a envolver-se. Esta dinâmica é extremamente importante para uma contribuição global de prevenção e resposta", sustentou Jaouad Mahjour, responsável da OMS pela prevenção internacional.

Além dos 194 Estados que integram a OMS, Charles Michel referiu que há já organizações internacionais que apoiam a criação deste novo tratado, como o Banco Europeu de Investimento ou a Organização Mundial do Comércio.

