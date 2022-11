A peticionária defende que os pais deviam possibilidade de ficar os filhos em casa até estes completarem um ano de idade.

Prolongamento da licença parental debatido esta quarta-feira

A peticionária defende que os pais deviam possibilidade de ficar os filhos em casa até estes completarem um ano de idade.

A Câmara dos Deputados discute esta quarta-feira o prolongamento da licença parental (também designado de 'congé parental') de seis para nove meses. A sessão está marcada para as 10h30, de acordo com a agenda do Parlamento.

O debate público acontece na sequência de uma petição pública sobre a matéria, que recolheu 4.814 assinaturas, mais do que as 4.500 necessárias para ser debatida em plenário. A petição foi lançada por Michèle Senninger que argumenta que, com um prolongamento da licença parental, os pais teriam a possibilidade de ficar os filhos em casa até estes completarem um ano de idade.

"Com a atual licença de seis meses, a criança tem de ser colocada numa estrutura de acolhimento aos nove meses", algo que, segundo a autora da petição, pode ser difícil quando, por exemplo, no caso das crianças que ainda estão a ser amamentadas.

Michèle Senninger lembra, a propósito, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno até aos dois anos de idade.

Além de considerar que o prolongamento da licença seria benéfico para a criança, Senninger explica que uma licença de nove meses traria um melhor equilíbrio entra a vida familiar com o trabalho.

O 'congé parental' no Luxemburgo inclui quatro modalidades: licença a tempo inteiro, de seis meses. Existem ainda a licença fragmentada com um dia por semana durante 20 meses, ou quatro meses em 20 para estar com as crianças.

No caso da licença a meio-tempo (quatro horas por dia) tem a duração de um ano.

