Se tirada logo a seguir à licença de maternidade, a licença parental atual cobre até aos 9 meses de idade da criança.

Parlamento

Prolongamento da licença parental até aos 9 meses vai a debate público

Susy MARTINS Se tirada logo a seguir à licença de maternidade, a licença parental atual cobre até aos 9 meses de idade da criança.

Há mais duas petições públicas que vão a debate, em breve, no Parlamento, uma vez que atingiram mais de 4.500 assinaturas. Uma delas apela ao prolongamento da licença parental até aos 9 meses.

O objetivo é que a criança possa ficar em casa até ao seu primeiro aniversário, uma vez que a licença de maternidade é de três meses após o nascimento. Já a licença parental atual a tempo inteiro é de seis meses. Se tiradas de seguida, estas cobrem, no máximo, até aos 9 meses de idade do bebé.

Há outras modalidades da licença parental que podem ir até aos 20 meses, mas nestes casos são apenas a tempo parcial.

Luxemburgo. Continuam a ser as mulheres a ficar em casa com os filhos doentes No entanto, há cada vez mais homens a usufruir da licença parental: o número quase duplicou em cinco anos.

A outra petição que será debatida pelos deputados reivindica a criação de um serviço pediátrico e uma maternidade com serviço 24 horas por dia no norte do país.

Para o peticionário, é preciso garantir a segurança dos bebés e das mães em caso de necessidade, uma vez que o trajeto entre o Norte e a Cidade do Luxemburgo pode tornar-se demasiado longo em caso de urgência vital.

Os debates públicos deverão ocorrer na 'rentrée' parlamentar, na presença dos deputados e dos ministros responsáveis pelas pastas em questão.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.