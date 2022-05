Projeto em quatro escolas abrange os falantes de português e outras línguas de origem latina. Tem início já a partir do próximo ano letivo.

Projeto-piloto de alfabetização em francês vai avançar em quatro escolas primárias

Henrique DE BURGO Projeto em quatro escolas abrange os falantes de português e outras línguas de origem latina. Tem início já a partir do próximo ano letivo.

Quatro escolas primárias do Luxemburgo vão começar a alfabetização em francês já a partir de setembro de 2022. A garantia foi dada pelo ministro da Educação, Claude Meisch, em resposta parlamentar ao CSV.

O projeto-piloto faz parte do programa da coligação governamental acordado em 2018 e vai ser implementado nas escolas primárias do Däich, em Dudelange, Nelly Stein, em Schifflange, e Oberkorn e Fiels, em Differdange.

A medida destina-se a todas as crianças, mas "em particular àquelas cuja primeira língua é de origem latina". Nestes incluem-se, por exemplo, os falantes de português, italiano, francês ou castelhano.

Quanto à língua alemã, será ensinada mais tarde no ciclo 2, de forma oral, como acontece atualmente com o francês. Já no primeiro ano do ciclo 3, estes alunos vão aprender a escrever alemão.

Claude Meisch defende que, independentemente da língua em que são alfabetizados, os alunos devem ter bagagem linguística necessária para prosseguir os estudos. A fusão com os alunos alfabetizados em alemão deve ocorrer no final do ciclo 4, para que o normal procedimento de orientação possa ser aplicado.



