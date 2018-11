A empresa que vai testar um sistema tecnológico de controlo de fronteiras para não-europeus na UE refere ao Contacto que há uma proposta em cima de mesa para escrutinar a informação disponibilizada pelos viajantes nas redes sociais. O iBorderCtrl vai estar em fase piloto na Hungria, Grécia e Letónia.

Sociedade 4 min.

Projeto europeu de controlo de fronteiras poderá incluir escrutínio de redes sociais

Catarina Osório A empresa que vai testar um sistema tecnológico de controlo de fronteiras para não-europeus na UE refere ao Contacto que há uma proposta em cima de mesa para escrutinar a informação disponibilizada pelos viajantes nas redes sociais. O iBorderCtrl vai estar em fase piloto na Hungria, Grécia e Letónia.

Um projeto europeu de controlo de fronteiras terrestres para indivíduos oriundos de países não pertencentes à União Europeia (UE) encomendado pela Comissão Europeia está a gerar controvérsia entre a comunidade científica, que considera o método "pseudocientífico". A juntar à controvérsia, o responsável pelo projeto, George Boultadakis, revela que "está em cima da mesa uma proposta para cruzar os dados dos participantes com a informação disponibilizada pelos mesmos nas redes sociais". "Mas os desafios legais e éticos do uso de tal tecnologia em situações de controlo de fronteiras são enormes, o que requereria alterações de políticas de forma a que estas tecnologias pudessem ser implementadas na vida real", denota.

O iBorderCtrl, criado pela European Dynamics, é um conjunto de procedimentos de controlo de segurança com recurso a várias tecnologias que vai ser testado durante os próximos meses nas fronteiras da Hungria, Grécia e Letónia. George Boultadakis sublinha, no entanto, que o projeto é de participação voluntária. "Para todas as diferentes atividades do projeto as pessoas vão poder participar voluntariamente, pelo que o seu consentimento informado é-lhes pedido", pode ler-se no email enviado ao Contacto.



Apesar deste facto, uma das ferramentas mais polémicas do iBorderCtrl é um detetor de mentiras. De forma simplificada, os procedimentos dividem-se em duas fases: uma fase de pré-análise do viajante, que pode ser feita pelo próprio em casa. Nesta altura, os viajantes terão de fazer um registo numa plataforma online. Segundo explica a tecnológica, o sistema coleciona "dados relevantes sobre as pessoas em questão, de forma a verificar se elas cumprem as suas obrigações e permitindo um primeiro controlo automático."Nesta fase, os métodos utilizados incluem um detetor de mentiras, um sistema de reconhecimento facial (que avalia a fotografia do passaporte com a imagem real no ecrã) e de validação da autenticidade de documentos de viagem como passaportes e vistos.



Numa segunda fase, já nos controlos de fronteira, será possível verificar os dados biométricos dos indivíduos, como por exemplo as impressões digitais. Estes dados vão sendo agregados na plataforma criada pela iBorderCtrl, que, segundo a European Dynamics, "tornam o trabalho dos guardas fronteiriços mais eficiente" bem como reduzem o custo e tempo despendido por cada viajante nas estações de controlo.

Questionada sobre as críticas ao projeto, Anastasia Garbi, diretora da unidade de Investigação & Desenvolvimento da empresa, explica que este é "seguro, dado que não se baseia num único método mas sim num cálculo agregado do risco estimado através de várias análises". Isto é, "não se baseia apenas no detetor de mentiras", mas no risco estimado pelo reconhecimento facial, impressões digitais, verificação da autenticidade de documentos de viagem, entre outros.



"Controlo de fronteiras pseudo-científico"

Apesar de considerado pela empresa um avanço "para lá da análise de impressões digitais" e uma tecnologia "nobre", o projeto recebeu algumas críticas da especialistas ouvidos pelo jornal inglês The Guardian. Bennett Kleinberg da Universidade de Oxford refere que tecnologias como esta poderão levar à implementação de um "controlo de fronteiras pseudo-científico".

No mesmo sentido, Bruno Verschuere, da Universidade de Amesterdão, acredita que o sistema poderá fazer "juízos de valor injustos" sobre os viajantes. Sobre o detetor de mentiras, o investigador explica que "a comunicação não-verbal, como as micro-expressões, não dizem nada sobre se alguém está a mentir ou não". "O sistema não tem qualquer fundamento científico", acrescenta.



Durante o teste do polígrafo, explica a European Dynamics, um avatar coloca um conjunto de questões aos viajantes e quantifica a posteriori a probabilidade de estes mentirem analisando as expressões micro-faciais (não-verbais) dos viajantes. No caso de baixo risco identificado pelo avatar, os visitantes serão submetidos a uma re-avaliação mais curta à fronteira, sendo que situações avaliados pelo sistema como alto risco sofrerão um maior escrutínio pelas autoridades fronteiriças. Em ambos os casos, o software não substitui o escrutínio de um guarda fronteiriço, pelo que a decisão final será sempre humana, explica a empresa na informação divulgada hoje.



O projeto piloto da iBorderCtrl recebeu 4,5 milhões de euros em fundos europeus, e estará em fase de testes até agosto de 2019, nas fronteiras da Hungria, Grécia e Letónia, países que constituem uma porta de entrada para refugiados na União Europeia e que recentemente causaram controvérsia com políticas anti-imigração (no caso da Hungria e Letónia). Em junho passado, a Hungria tomou várias medidas polémicas, como a proibição legal de ajudar refugiados. Também desde 2015, a Letónia está a construir uma barreira ao longo da fronteira com a Rússia de forma a travar a imigração ilegal para a Europa.



Questionado sobre estes dados, Boultadakis refere que "nenhuma relação deve ser feita com estes eventos", dado que o projeto e o consórcio começaram a ser desenvolvidos em 2014, "data que antecede ambos os eventos" nos dois países. "O único critério de seleção destes países para atuarem como utilizadores finais era a ligação entre países do espaço Schengen com os países não-Schengen e aqueles que queriam participar (e tinham a estrutura e os recursos) num projeto de pesquisa", remata.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.