A proposta do ministro da Educação para colmatar a falta de educadores no Grão-Ducado não encontra uma ressonância positiva. Petição pública foi debatida esta semana no Parlamento.

Educação

Projeto do Governo sobre formação de educadores não convence

Susy MARTINS A proposta do ministro da Educação para colmatar a falta de educadores no Grão-Ducado não encontra uma ressonância positiva. Petição pública foi debatida esta semana no Parlamento.

No Grão-Ducado, em média, cerca de 130 educadores completam os estudos universitários com sucesso, um número muito abaixo dos 800 que o país necessita atualmente. Um dado que tem estado na mira do Governo que tem tentado colmatar o problema com um novo projeto de lei. No entanto, a proposta não encontra uma ressonância positiva.

A última prova disso é a petição pública que contesta o projeto de reforma da formação dos educadores e que foi a debate esta semana no Parlamento. Na petição que recolheu mais de 4.600 assinaturas, o autor peticionário considera que a proposta do Ministério da Educação vai retirar qualidade à formação, que é atualmente feita em três anos e onde a componente prática é essencial para os aspirantes a educadores. Uma opinião que tem vindo a ser partilhada por vários sindicatos do setor.

Reforma educadores. Sindicato mantém crítica apesar de “reunião construtiva com ministro da Educação” Após ter criticado o projeto de reforma previsto pelo Ministério da Educação para a formação dos educadores, o sindicato deste profissionais da Confederação-Geral da Função Pública (CGFP) teve uma reunião com o ministro da Educação, Claude Meisch.

O ministro da Educação, Claude Meisch, propõe que os alunos que obtiveram o diploma dos estudos secundários na área das Ciências Sociais possam fazer a formação de educador em apenas um ano. Claude Meisch reiterou esta semana no Parlamento que o plano da tutela é mais um projeto piloto e do que uma reforma, que deverá evoluir numa segunda fase.

O ministro mostrou-se ainda aberto à criação de um segundo edifício para quem segue uma formação de educador para aumentar o número de estudantes nessa área. Ficou ainda a promessa de que o tema será debatido na próxima reunião da comissão parlamentar do Ensino.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.