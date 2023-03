Ao Contacto, Gilbert Pregno, presidente da Comissão Consultiva dos Direitos Humanos, diz-se "chocado" com a medida aprovada pela autarquia da capital e duvida da sua eficácia para combater o problema.

Proibir a mendicidade "é uma discriminação muito, muito perigosa"

A proposta de combater a mendicidade, proibindo as pessoas de pedir dinheiro em algumas das ruas do centro da capital do Luxemburgo, foi aprovada esta segunda-feira pela autarquia, com os votos a favor da maioria DP-CSV e contra dos partidos da oposição. Contudo, não é só a nível político que a medida está a gerar polémica.

A Comissão Consultiva dos Direitos Humanos do Luxemburgo (CCDH) mostra-se bastante crítica face a esta proibição, defendendo que penaliza quem é mais vulnerável e abre um precedente de discriminação perigoso na sociedade do Grão-Ducado.

"Opomo-nos explicitamente a esta medida tomada pela Cidade do Luxemburgo porque consideramos que não se pode proibir uma pessoa de pedir dinheiro quando ela não tem dinheiro para viver com um mínimo de dignidade", diz em declarações ao Contacto Gilbert Pregno, presidente da CCDH.

O responsável vai mesmo mais longe e qualifica a medida como "um insulto ao Estado de Direito e também um ataque aos valores da Convenção Europeia dos Direitos do Homem".

Criada em 1950, esta convenção foi o primeiro instrumento a vincular os Estados signatários, entre os quais o Luxemburgo, ao respeito e concretização dos direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, "direitos absolutos que os Estados não podem infringir, como o direito à vida ou a proibição da tortura".

O tratado consagra também a proteção de direitos e liberdades fundamentais "que só podem ser restringidos por lei quando tais medidas são necessárias numa sociedade democrática como, por exemplo, o direito à liberdade e à segurança ou o direito ao respeito pela vida privada e familiar", refere a informação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.



É precisamente com base num caso de mendicidade julgado há poucos anos por este órgão judicial europeu, também conhecido como Tribunal de Estrasburgo, que a norma agora aprovada pela câmara da Cidade do Luxemburgo, poderá, no limite, vir a ser travada.

Em 2021, lembra Gilbert Pregno, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, analisou a condenação de uma mulher, pelas autoridades suíças, por andar a pedir nas ruas. "Foi multada e acabou por ir para a prisão porque não tinha dinheiro para pagar a multa. O Tribunal de Estrasburgo decidiu que não se pode proibir uma pessoa de pedir dinheiro nas ruas e que o Estado suíço deveria retirar a condenação."

Luxemburgo pode ser obrigado a revogar regulamento

A medida aprovada pela Cidade do Luxemburgo passará agora a ser regulamentada, mas o que pode acontecer a seguir é algo semelhante ao que sucedeu no caso suíço. Ou seja, se no futuro uma situação do género que aconteça no Grão-Ducado "for levada a Estrasburgo, ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e se o julgamento for semelhante ao da Suíça, a Cidade do Luxemburgo terá de revogar este regulamento."

Gilbert Pegnon diz ter sabido recentemente que há mais duas cidades no país - Diekirch e Dudelange -, que adotaram decisão semelhante. "Mas tanto quanto fui informado nunca a aplicaram. De qualquer forma, isto não devia ser aprovado num país como o Luxemburgo", sublinha.

Ressalvando que a norma da autarquia da capital não proíbe que as pessoas estejam nas ruas ou se sentem junto aos edifícios, proíbe que peçam dinheiro, entre as 7h e as 22h, em determinadas zonas do centro da cidade, onde se concentram várias lojas, e também no bairro da Gare, o presidente da CCDH antevê dificuldades na sua concretização.

"Na minha opinião, a medida não terá efeito porque se a pessoa estiver lá e pedir dinheiro, a polícia vai atuar, pede identificação e por aí fora, faz uma participação ao tribunal e o que fará o tribunal? Condena-a a uma multa, faz o quê? Considero que a medida não terá impacto na problemática e talvez possa haver menos pedintes nas ruas a pedir dinheiro, mas o problema não será resolvido. É uma questão muito complexa. Temos de combater a pobreza, não as pessoas pobres", defende.

Em declarações à Paperjam, o vereador do CSV, Laurent Mosar, justificou o voto favorável na proposta, alegando que "o fenómeno da mendicidade organizada está a tomar uma dimensão que já não podemos controlar".

"Polémica eleitoral barata"

Já a oposição, Déi Gréng, LSAP e déi Lénk, que votou contra o regulamento, denunciou a proposta, segundo a mesma publicação, como "inaplicável" e puramente "simbólica". Para o Déi Gréng, ela apenas "irá marginalizar ainda mais os mendigos", uma vez que abrange também a mendicidade simples. No que se refere à sua eficácia no combate à mendicidade organizada, o partido classifica-a de "polémica eleitoral barata".

Gilbert Pregno também considera que a decisão dos partidos maioritários na autarquia liderada por Lydie Polfer (DP) tem motivações eleitoralistas, visando agradar a um eleitorado menos tolerante face a situações de mendicidade nas ruas da cidade e contesta o argumento de que a medida vai combater as redes organizadas de tráfico que obrigam pessoas a pedir.

"Dizem que estes pedintes são vítimas de tráfico. Não é claro que isso seja assim em todos os casos. Também podem ser pedintes de uma família singular e que vêm de manhã para a capital ou para outras cidades do país para pedir e ao fim do dia voltam para as suas famílias com o dinheiro que conseguiram juntar", exemplifica.

Gilbert Pregno alerta para o precedente que se está a criar na sociedade luxemburguesa contra quem tem menos e contra o outro. "Temos de aceitar que há pessoas pobres no nosso país e temos de as apoiar. Isto é uma discriminação muito, muito perigosa, que prejudica a nossa capacidade de lidar com o outro."

Dos pontos de vista moral e dos direitos humanos não tem dúvidas sobre como qualificar a medida aprovada pela capital: "É muito chocante". "Estou muito chocado com esta decisão, assim como estão muitas pessoas no Luxemburgo", remata.

