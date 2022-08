Também conhecidas como "algas azuis", estes organismos podem ser um risco para humanos e animais.

Qualidade da água

Proibidos banhos no lago de Remerschen devido a algas tóxicas

Depois de, no final da semana passada, ter sido detetada a presença de cianobactérias, também conhecidas como "algas verdes-azuladas", em vários locais do rio Moselle, estes organismos foram igualmente encontrados no lago de Remerschen, revelou esta quinta-feira a Administração de Gestão da Água.

Em comunicado, aquela entidade decretou a interdição de banhos e desaconselhou a prática de desportos aquáticos no local, "com base no regulamento grão-ducal modificado de 19 de maio que determina as medidas especiais de proteção e os programas de monitorização das águas balneares".

Bactérias são risco para humanos e animais

De acordo com a Administração de Gestão da Água, as análises realizadas pelo Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) permitiram identificar "a predominância da espécie Dolichospermum, que são potencialmente produtoras de toxinas e, assim, potencialmente nocivas para a saúde".

Estas cianobactérias podem constituir um risco para humanos e animais, sendo que, no caso dos primeiros, as consequências podem ser de "natureza e intensidade variáveis", consoante a quantidade de toxinas absorvidas por via do toque, ingestão ou inalação, e podem incluir "dores de cabeça, irritações ou queimaduras da pele ou náuseas".

Além da proibição instaurada, a Administração da Gestão da Água recomenda à população que evite qualquer contacto com a água, incluindo atividades como a pesca, e que evite a sua ingestão por parte de cães e outros animais de estimação.

