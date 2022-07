O novo procedimento destina-se também aos profissionais que já exercem no país, mas que têm de renovar a autorização.

Saúde

Profissionais de saúde já podem fazer pedido para exercer na plataforma Guichet.lu

Diana ALVES O novo procedimento destina-se também aos profissionais que já exercem no país, mas que têm de renovar a autorização.

Pedir para exercer medicina no Luxemburgo ficou mais fácil. A partir de agora, os médicos interessados em trabalhar no país podem fazer o pedido através da plataforma Guichet.lu.

O novo serviço destina-se quer a médicos generalistas, especialistas, dentistas, veterinários, farmacêuticos e fisioterapeutas, assim como a outras profissões de saúde regulamentadas como enfermeiros, auxiliares e osteopatas.

Os responsáveis da plataforma online explicam que para se fazer o pedido no portal, os profissionais têm de respeitar certas condições. Uma delas é dispor de uma autorização prévia do Ministério da Saúde.

Ao formulário do pedido, disponível no portal, os profissionais têm de anexar uma série de documentos, entre os quais uma cópia do bilhete de identidade, registo criminal ou ainda uma cópia do diploma. Apesar desta digitalização, continua a ser possível tratar dos pedidos por via postal.

Exercer medicina no Luxemburgo sem autorização é um crime sancionado com multas e penas de prisão.



