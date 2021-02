As escolas deverão reabrir no dia 22 de fevereiro, depois das férias de Carnaval.

Professores podem optar ou não por videoaula

Henrique DE BURGO As escolas deverão reabrir no dia 22 de fevereiro, depois das férias de Carnaval.

Os professores têm autonomia na organização das aulas à distância durante o fecho das escolas por causa da covid-19, como é o caso desta semana. A garantia foi dada pela responsável de comunicação do Ministério da Educação, Myriam Bamberg. "Cada professor decide como comunica com os seus alunos e como organiza o ensino à distância", disse a responsável à Rádio Latina, acrescentando que as aulas podem ser feitas por vídeo, mas que, havendo opções, as sessões através de vídeo não são obrigatórias.

Quanto aos materiais, cada professor pode também decidir o que achar melhor para os alunos. Os materiais podem ser digitais ou não e ser em forma de exercícios, trabalhos de memorização, leitura, entre outros. Questionada sobre as desigualdades observadas entre alunos de diferentes estratos socioeconómicos no acesso às aulas à distância, Myriam Bamberg lembra que quem tiver mais dificuldades, seja no acesso a computadores, internet ou por outra razão, pode atualmente solicitar apoio pedagógico durante o horário escolar.

Paralelamente, o site schouldoheem.lu, disponível em cinco línguas, incluindo o português, oferece um conjunto de materiais didáticos que servem para complementar os trabalhos de casa dados pelos professores. Myriam Bamberg lembra as linhas de apoio a alunos, pais e professores queforam reativadas recentemente.

Assistentes parentais podem continuar a acolher crianças não escolarizadas Assistentes parentais de crianças a partir dos 4 anos têm de suspender a atividade até 21 de fevereiro. Mas não para as que assistem crianças com idades inferiores.

As escolas deverão reabrir no dia 22 de fevereiro, depois das férias de Carnaval. Quanto à próxima semana, a responsável do Ministério da Educação confirma que "todas as estruturas de acolhimento extracurricular de alunos vão estar encerradas. Já as creches vão estar abertas para crianças até aos quatro anos e os assistentes parentais podem também acolher as crianças da mesma faixa etária".



(Henrique de Bugo, jornalista da Rádio Latina)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.