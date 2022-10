O Luxemburgo destaca-se dos outros países por ter um salário médio mais alto.

Professores no Luxemburgo podem ganhar entre 72 mil e 141 mil euros por ano

Os professores no Luxemburgo continuam a ser os mais bem pagos entre os Estados que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).



De acordo com o relatório "Educação num piscar de olhos 2022”, publicado na segunda-feira pela da OCDE, um professor do ensino primário começa a carreira com um salário anual de 72.280 euros e pode chegar aos 127.600 euros no topo da carreira, isto segundo dados de 2021.

