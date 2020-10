Um professor em início de carreira numa escola pública luxemburguesa ganha, por ano, 67.391 euros brutos, se tiver apenas uma licenciatura.

Professores luxemburgueses são os mais bem pagos da Europa

Henrique DE BURGO Um professor em início de carreira numa escola pública luxemburguesa ganha, por ano, 67.391 euros brutos, se tiver apenas uma licenciatura.

O Luxemburgo é o país da União Europeia onde os professores têm os melhores salários. De acordo com o relatório divulgado hoje, Dia Mundial do Professor, pela rede europeia Eurydice e relativo a 2018-2019, um professor em início de carreira numa escola pública luxemburguesa ganha, por ano, 67.391 euros brutos, se tiver apenas uma licenciatura.

O valor poderá subir para 87.159 se tiver um mestrado. Com 10 anos de carreira, o salário médio de um professor com licenciatura poderá chegar aos 87 mil euros, com 15 anos aos 98 mil euros euros e em final de carreira aos 119 mil euros brutos por ano.

Já quem tem mestrado ganha cerca de 96 mil euros com 10 anos de carreira, 106 mil aos 15 anos e 133.500 em final de carreira.

Alemanha (entre 50.029 euros em início de carreira e 82.027 em final de carreira) e Dinamarca (45.622 - 81.489) são os países que fecham o pódio dos melhores salários de professores, enquanto Portugal aparece a meio da tabela com uma média de 22.310 euros brutos anuais em início de carreira e 48.154 euros em final de carreira.

Luxemburgo, Espanha, Itália, Hungria e Países Baixos são os cinco países onde o salário inicial é mais elevado para os professores no ensino secundário do que para os professores da primária. De acordo com o relatório, a explicação para esta diferença no Grão-Ducado é que os professores dos liceus têm de ter mestrado, enquanto para os do ensino fundamental basta uma licenciatura.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.