Escolas

Professores ameaçados por opositores das medidas sanitárias

Susy MARTINS

As direções dos liceus, as direções regionais do ensino fundamental e vários professores têm recebido regularmente cartas e e-mails de pessoas que contestam as medidas sanitárias em vigor nas escolas.

Segundo refere o ministro da Educação, Claude Meisch, numa resposta parlamentar, por vezes o tom das missivas é “mais ameaçador”. No entanto, acrescenta que todos os intervenientes nas escolas tentam responder da melhor forma a fim de “não envenenar a situação”.

Na maioria dos casos, salienta o ministro, foi possível apaziguar a situação através do diálogo. Porém, houve dois casos mais difíceis em que os docentes tiveram de informar o Ministério Público do sucedido. O ministério decidiu não apresentar queixa, mas as autoridades competentes ficaram alertadas para a situação.

O responsável pela pasta da Educação informa ainda que, segundo as suas informações, este tipo de ameaças ou de missivas não foram enviadas às creches.



