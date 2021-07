Sabia que o Nutri-Score é uma invenção francesa?

O que é, para que serve o Nutri-Score?

Catarina OSÓRIO Provavelmente já viu o rótulo colorido com as letras do A ao E em várias embalagens de produtos alimentares à venda nos supermercados no Grão-Ducado. Mas sabia que o Nutri-Score é uma invenção francesa?

O rótulo Nutri-Score já é utilizado em vários países europeus e começou também a ser utilizado no Luxemburgo em maio de 2021. A campanha oficial é lançada esta semana no Grão-Ducado.

Fazemos um apanhado do que é, para que serve e que objetivos tem a implementação destes símbolos em alguns dos alimentos à venda nos supermercados de vários países europeus.

O que é o Nutri-Score?

O Nutri-Score pode ser encontrado na parte da frente de alguns produtos alimentares embalados e processados e constitui uma avaliação geral sobre a qualidade nutricional de cada produto. Através de um sistema de letras e cores classifica um determinado alimento numa escala de cinco níveis, de acordo com a qualidade nutricional do mesmo.

A nota final é relativa a cada 100 g/100 ml de produto, tendo em conta os nutrientes e ingredientes a prioritizar (como frutas, legumes, leguminosas, fibras, proteínas, etc) e os ingredientes a limitar (gordura saturada, sal, açúcar, etc.).

Como funciona?

São cinco letras e cinco cores, de A a E, em que o A designa um produto com uma elevada qualidade nutricional, e o E um produto pobre em nutrientes. Portanto, menos saudável. Assim, um produto com um Nutri-Score verde (A ou B) é mais saudável do que um produto laranja ou vermelho (D ou E), a título de exemplo.

Quem desenvolveu o Nutri-Score?

O rótulo foi desenvolvido por uma equipa de cientistas da Saúde Pública de França. Foi introduzido pela primeira vez em França em 2017, com base no trabalho da equipa de Serge Hercberg, em parceria com a Agência Nacional de Segurança Sanitária (ANSES) e do Alto Conselho de Saúde Pública (HCSP) franceses.

Em que países posso encontrar o rótulo?

O Nutri-Score pode ser encontrado atualmente em vários produtos à venda no Luxemburgo, França, Bélgica, Alemanha, Espanha, Países Baixos e Suíça. A ideia é uniformizar a informação disponível aos consumidores sobre as qualidades nutritivas dos alimentos.

Todos os alimentos têm este rótulo?

Não, o rótulo não é obrigatório cabendo a cada empresa decidir se o quer utilizar nos seus produtos. Caso as empresas sediadas no Luxemburgo queiram fazê-lo terão de cumprir as regras de utilização estabelecidas no regulamento grão-ducal aprovado para o efeito a 7 de maio. Este regulamento tem como base a legislação europeia sobre a matéria.

Quem é que classifica os produtos com o Nutri-Score?

A classificação é feita por cada empresa com base num folha de critérios com os dados e procedimentos necessários ao cálculo da pontuação final. As empresas têm de submeter um pedido para usar o Nutri-Score à Saúde Pública de França. Depois do registo terão um período de dois anos para implementar o rótulo nos seus produtos alimentares.

Há alguma entidade que supervisiona a correta aplicação do Nutri-Score?

As autoridades nacionais competentes, no caso do Luxemburgo a Autoridade de Segurança Alimentar, têm a possibilidade de realizar campanhas de controlo com base nos textos regulamentares em vigor.

Qual o objetivo do Nutri-Score?

O Nutri-Score foi desenvolvido para facilitar aos consumidores a compreensão da informação nutricional e assim ajudá-los a fazer escolhas mais informadas e mais saudáveis.

