O evento cultural e religioso, considerado Património Imaterial da UNESCO desde 2010, não acontece há dois anos devido à pandemia.

Tradição

Procissão dançante regressa a Echternach a 7 de junho

Redação O evento cultural e religioso, que não aconteceu nos últimos dois anos por conta da pandemia, vai voltar a reunir milhares de pessoas na terça-feira de Pentecostes, 7 de junho, para saltitar em homenagem ao padroeiro Santo Willibrord.

Dois anos depois, fiéis e curiosos voltarão a alinhar-se em filas de cinco ou seis pessoas para saltitar dois passos à esquerda, dois passos à direita e, depois, três passos em frente, dois passos atrás, enquanto seguram a ponta dos lenços de quem está ao seu lado.

A secular procissão dançante de Echternach, classificada como Património Cultural Imaterial da UNESCO desde 2010, vai voltar finalmente ao centro histórico da cidade na terça-feira de Pentecostes.

Como habitual, são esperados milhares de participantes e espectadores vindos dos quatro cantos do Luxemburgo, de zonas fronteiriças como Trier e Lorena e de países como a Holanda e a Bélgica.

A cerimónia de abertura está marcada para as 8h30 e será conduzida pelo bispo de Trier, Stephan Ackerman. Também o Cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo, vai discursar antes do arranque da procissão, que acontecerá às 9h30. O percurso dura três horas, sendo que os últimos participantes são aguardados junto à basílica de Santo Willibrod às 13h.

