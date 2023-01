Apesar do avanço do projeto de lei, a ministra da Saúde disse à rádio 100.7 que não pode garantir que fique pronto antes do fim da legislatura.

Processo de legalização da canábis está quase concluído

Mélodie MOUZON Apesar do avanço do projeto de lei, a ministra da Saúde disse à rádio 100.7 que não pode garantir que fique pronto antes do fim da legislatura.

O Luxemburgo está lentamente a chegar ao fim do processo para autorizar a produção e venda da canábis para consumo recreativo. Mas este poderá não estar terminado antes das eleições legislativas, que terão lugar a 8 de outubro de 2023, explicou a ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), à rádio 100.7.

"Não temos a certeza de que será finalizado durante esta legislatura", disse, referindo-se ao projeto de legalização da canábis.

Em entrevista à 100,7, Paulette Lenert explicou que a pandemia de covid-19 atrasou o processo legislativo, adiando-o para este ano. No entanto, espera-se que ele esteja concluído até ao final de 2023.

O Luxemburgo tinha legalizado a canábis para certos fins médicos em 2018. Um outro passo foi dado em junho passado, com a adoção do texto que autoriza o consumo pessoal em casa e o cultivo por um adulto de um máximo de quatro plantas de canábis por agregado familiar, a partir de sementes. Aguarda-se ainda o parecer do Conselho de Estado sobre esta matéria.

Prevenção mais fácil de implementar

Mas antes de se conseguir uma legalização total, o quadro para o cultivo e venda da canábis para uso medicinal e recreativo deve primeiro ser estabelecido. "Temos de avançar para um quadro em que o objetivo seja mostrar que este projeto pode ter um impacto positivo na saúde pública", disse a governante, acrescentando que a questão está a ser acompanhada de perto.

Paulette Lenert e Elena Bienfait, diretora do centro nacional para a prevenção da droga, concordam que uma vez legalizada a canábis, a prevenção será mais fácil de implementar, uma vez que é mais fácil falar abertamente sobre algo que é legal. "Não se trata de abstinência, porque esse não é um objetivo alcançável numa sociedade. Mas trata-se de regularização, de tirar estas pessoas do mercado negro, não de criminalizá-las", sublinhou Bienfait.

Enquanto aguarda a conclusão do processo, o Luxemburgo pode inspirar-se nos modelos existentes, particularmente no que diz respeito à canábis medicinal. Em Portugal e Malta, o Estado desempenha um papel de liderança nesta área.

No entanto, os planos de legalização do governo não reúnem necessariamente a aprovação unânime nos países vizinhos do Luxemburgo, que receiam que uma flexibilização das regras encoraje as pessoas a abastecerem-se no Grão-Ducado para depois transportar a canábis ilegalmente através da fronteira.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

