Processo de Daniel da Mota arranca esta terça em tribunal

O processo de Daniel da Mota arranca hoje no tribunal da cidade do Luxemburgo.

Diana ALVES O processo de Daniel da Mota arranca hoje no tribunal da cidade do Luxemburgo.

(Diana Alves, jornalista do Contacto e Rádio Latina)

O futebolista lusodescendente é acusado de "abuso de fraqueza", um delito contemplado no código penal luxemburguês. De acordo com a RTL, o processo arranca hoje, estando prevista apenas uma sessão. O caso foi tornado público em janeiro de 2019. De acordo com declarações prestadas na altura à Rádio Latina pela defesa do jogador, Daniel da Mota é suspeito de se ter "aproveitado da debilidade de uma idosa de quem recebeu quantias avultadas de dinheiro, através de transferências bancárias, durante os últimos três anos".

Valores que, segundo a RTL, ascendem aos 190.000 euros. Na altura, soube-se também que a denúncia foi feita ao juiz de instrução por uma entidade bancária e não pela alegada vítima, que hoje terá 91 anos de idade.

Daniel da Mota posto em liberdade Daniel da Mota já foi posto em liberdade e vai treinar-se com a restante equipa do Racing, amanhã. O clube da capital divulgou a informação que o Ministério Público também confirmou.

Em janeiro do ano passado, o internacional luxemburguês foi alvo de buscas e chegou a ficar em prisão preventiva.O caso fez correr muita tinta, com a defesa do jogador a acusar o Ministério Público de violar do segredo de justiça.



