Problema no Facebook expõe fotos de milhões de utilizadores

Caso aconteceu durante o passado mês de setembro, mas só agora foi revelado.

Tomer Bar, diretor de engenharia do Facebook, chama-lhe 'bug' e pediu desculpa através do seu blog, mas no passado mês de setembro, durante 12 dias, um problema no Facebook levou a que fossem expostas fotos privadas de quase sete milhões de utilizadores que não foram partilhadas por estes.

"Lamentamos que isso tenha acontecido", disse Bar, admitindo que a situação pode ter abrangido 6,8 milhões de utilizadores.



A CNN Business perguntou por que razão os utilizadores da rede social não tinham sido informados sobre a questão e a resposta foi: "Estivemos a investigar o problema desde que foi descoberto para tentar perceber o seu impacto e entrarmos em contacto com as pessoas afetadas pelo bug".

