O ator português encontra-se internado no Hospital Amadora Sintra, na Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos.

Problema de saúde

Ator Rogério Samora sofre paragem cardiorrespiratória

Rogério Samora, 62 anos, é um dos atores mais conhecidos de Portugal e surge atualmente na novela da SIC, “Amor Amor”. Foi precisamente durante as gravações que Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória e teve de ser transportado para o Hospital Amadora Sintra, informou a SIC.

"A SIC e a SP Televisão estão a acompanhar a situação e todos os seus colegas e elencos desejam as rápidas melhoras do Rogério Samora", lê-se em comunicado.



O ator deu entrada no hospital às 11h30 e está internado na Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos. De acordo com jornal Público, encontra-se "estável", mas com "prognóstico reservado".

