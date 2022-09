"A 1 de janeiro de 2022 havia 541 detidos no CPL, a 1 de setembro temos 638 detidos", segundo a Administração Penitenciária.

Sociedade 2 min.

Justiça

Prisão de Schrassig voltou a sobrelotar em setembro

Ana TOMÁS "A 1 de janeiro de 2022 havia 541 detidos no CPL, a 1 de setembro temos 638 detidos", segundo a Administração Penitenciária.

A associação luxemburguesa de defesa dos direitos dos reclusos, 'Eran, eraus ... an elo?' afirmou, esta semana, que o Centro Penitenciário do Luxemburgo (CPL) tinha a 1 de setembro deste ano 638 presos, mais 149 que em 2020. Segundo a ONG, o número mais recente de reclusos neste estabelecimento significa um aumento de 30% face ao registado há dois anos (489). A associação sublinha que o CPL está "sobrelotado pela primeira vez em 12 anos".

Contactada pelo Contacto, a Administração Penitenciária não confirma a análise feita a partir destes números pela 'Eran, eraus ... an elo?', embora admita que o número de detidos em Schrassig tem crescido.

"Uma pessoa encarcerada atear fogo a uma cela de 9m2 é o equivalente a tentativa de suicídio", diz ONG Para a 'Eran, eraus ... an elo?', que se dedica à defesa dos direitos dos detidos, os casos recentes de detidos que provocaram incêndios nas próprias celas podem ter uma raiz mais profunda e refletem os vários problemas, que existem nas prisões do Grão-Ducado há anos.

"O cálculo não é representativo, pois os 489 e 529 são médias anuais e 638 é um número referente a 1 de setembro de 2022. Por outro lado, confirma-se que o número de pessoas detidas no CPL tem aumentado progressivamente em 2022", refere ao Contacto, Martine Wagner, responsável de comunicação da Administração Penitenciária.

"A 1 de janeiro de 2022 havia 541 detidos no CPL, a 1 de setembro temos 638 detidos", detalha.

A Administração Penitenciária não nega que haja uma situação de sobrelotação nesse estabelecimento prisional, contestando, no entanto, a afirmação da ONG que refere que esta é a primeira vez que tal se verifica em mais de uma década. "O limiar de capacidade de 597 tinha sido excedido em abril de 2019", com "606 reclusos no CPL".

No mesma nota enviada à comunicação social, a 'Eran, eraus ... an elo?' afirma que no Centro Penitenciário de Givenich (CPG), que funciona em regime semiaberto, o número de reclusos desceu. Segundo a ONG o aumento foi de 21%, passando de 80 detidos, a 1 dezembro de 2020, para 63 prisioneiros, a 1 de setembro deste ano.

Acesso a isqueiros, fósforos e atos de imitação podem explicar incêndios na prisão de Schrassig Na segunda-feira, um recluso do CPL voltou a atear fogo à cela, um cenário que já se tinha verificado em junho e agosto. Ao Contacto, a Administração Penitenciária diz que a investigação ainda está a ocorrer, mas adianta possíveis causas para explicar a repetição destes atos.

Em relação a este caso, a Administração Penitenciária não confirma ter havido uma diminuição gradual do número de detidos no CPG, na comparação apontada pela 'Eran, eraus ... an elo?', explicando que "em 2022, o número de pessoas detidas no CPG aumentou pela primeira vez e tem vindo a diminuir desde julho".

Sobre as razões da evolução destes números nos dois estabelecimentos prisionais referidos, o organismo que gere o sistema prisional luxemburguês remete explicações para a Procuradoria.

"A Administração Penitenciária não está em condições de fornecer explicações sobre a evolução dos números relativos às pessoas detidas. É da responsabilidade do Procurador-Geral do Estado decidir sobre a execução das penas de prisão e o seu ajustamento, bem como sobre as transferências do CPL para o CPG", explica a porta-voz do organismo.

No comunicado à imprensa, a 'Eran, eraus ... an elo?' refere dados relativos à pulseira eletrónica, apontando que houve uma redução de 50% nessa modalidade, entre 2013, altura em que era aplicada a 85 presos, e 2021, ano em que esse número passou para 43, de acordo com os dados avançados pela ONG.

Também a este respeito, a Administração Penitenciária lembra que "a colocação sob vigilância eletrónica (pulseira eletrónica) é uma modalidade de execução de uma pena privativa de liberdade decidida pelo Procurador do Estado".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.