Covid-19

Prisão de Schrassig com 50 casos e 90 pessoas em quarentena

Henrique DE BURGO Restrições sanitárias adotadas no dia 8 de novembro vão ser prolongadas "até nova ordem".

Os casos de covid-19 no Centro Penitenciário do Luxemburgo, em Schrassig, não param de aumentar. Atualmente há cerca de 50 casos positivos de covid-19 e 90 pessoas em quarentena. Na última semana de novembro havia 45 pessoas infetadas e 35 reclusos em quarentena.

A Administração Penitenciária refere num comunicado divulgado esta terça-feira que autorizou uma equipa móvel a realizar testes PCR em larga escala a mais de 200 detidos e cerca de 90 funcionários. Nos próximos dias poderão ser tomadas providências, em função dos resultados aguardados.

No entanto, para já há uma novidade que foi adiantada no comunicado: as restrições sanitárias adotadas no dia 8 de novembro vão ser prolongadas "até nova ordem". A medida é justificada com o "aumento constante dos casos positivos no Centro Penitenciário do Luxemburgo".

Recorde-se que a Administração penitenciária endureceu as medidas na passada semana, permitindo visitas de duas pessoas por detido. Os reclusos podem apanhar ar todos os dias durante uma hora e deixaram de realizar temporariamente formações e trabalhos nos ateliers.



