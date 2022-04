Prisões do Luxemburgo com maior taxa de fuga entre 46 países

Cerca de 73% dos reclusos são estrangeiros, a maior percentagem no universo dos países do Conselho da Europa.

Heledd PRITCHARD

Em 2020, contam-se mais fugas das prisões do Grão-Ducado do que em qualquer dos outros 46 países que integram o Conselho da Europa, disse a organização na terça-feira.

O Conselho da Europa compreende os 27 países da União Europeia e 19 outras nações que vão desde a Arménia ao Azerbaijão. De todos os membros, o Luxemburgo teve a maior taxa de fuga, com 431 por cada 10 mil reclusos.

Em janeiro de 2022, registavam-se 611 reclusos nos dois centros penitenciários do Luxemburgo - em Schrassig e em Givenich. Um novo estabelecimento vai estar operacional em Sanem, no sul do país. As duas prisões têm capacidade para 710 pessoas e a terceira contará com 400 camas.

21% dos presos no Luxemburgo foram condenados por roubo, 16% por homicídio ou tentativa de homicídio, e 18% por delitos relacionados com drogas, segundo os dados do Conselho da Europa. Cerca de 35% dos prisioneiros foram condenados a uma pena de um a três anos, enquanto 14% foram presos por cinco a 10 anos. O tempo médio das sentenças é de nove anos.

Cerca de 73% dos detidos no Luxemburgo são estrangeiros - a maior percentagem entre os países envolvidos - seguido da Suíça, Grécia e Áustria. O cálculo pode explicar-se tendo em conta que os residentes estrangeiros representam cerca de metade da população luxemburguesa, aumentando para 70% na capital.

Outro dado sinalizado no estudo é a taxa de suicídio. A França teve a taxa mais elevada, com 28 suicídios por 10 mil pessoas, seguida da Letónia e de Portugal. Logo a seguir, surge o Grão-Ducado em quarto lugar, com 18 reclusos por cada 10 mil pessoas.



