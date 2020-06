A UE está a ponderar barrar a entrada de norte-americanos nos estados membros à luz da medida excepcional que já impede a entrada de europeus nos EUA.

Princípio da reciprocidade ameaça deixar os norte-americanos à porta da UE

A União Europeia está a equacionar barrar a entrada de cidadãos norte-americanos nas fronteiras do bloco dos 27 estados membros. Citada pelo The New York Times, a lista dos viajantes que serão autorizados a entrar em território europeu, também exclui cidadãos provenientes da Rússia ou do Brasil.

Baseada em critérios de segurança, a decisão final deverá ser conhecida a 1 de julho. Até lá, embaixadores e governantes vão continuar a discutir o plano da reabertura das fronteiras externas da União Europeia marcada para a mesma data. As opiniões dividem-se. Se por um lado, grande parte dos estados membros estão empenhados em alavancar a economia com a recuperação do turismo, outros torcem o nariz com medo de uma segunda vaga.

Há vários critérios em cima da mesa. Além do ritmo e número e novas infeções, a decisão deve ter em conta a política rastreamento, os vínculos com a UE e o princípio da reciprocidade. Caso o bloco do 27 decida aplicá-los rigorosamente, os cidadãos provenientes dos Estados Unidos poderão ficar mesmo impedidos de viajar para a UE.

Além de ser o país mais afetado pela pandemia com mais de 123 mil mortes e registo de 2.421.516 infeções pelo novo coronavírus, os Estados Unidos tomaram a dianteira e decidiram fechar as fronteiras às UE logo em meados de março. Assim, aplicando-se a reciprocidade os norte-americanos deverão ser barrados nas fronteiras europeias, uma vez que têm em vigor a mesma restrição no sentido contrário.









