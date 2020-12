"Uma estratégia de hibernação teria sido a única solução para eles sobreviverem tendo de passar meses numa caverna devido às condições geladas", afirmam os autores do estudo.

Primeiros seres humanos podem ter sobrevivido ao inverno graças à hibernação

Estudos feitos a fósseis que datam mais de 400.000 anos sugerem que os nossos antepassados podem ter lidado com o frio extremo a dormir profundamente durante o inverno.

Os cientistas argumentam que as lesões e outros sinais de danos em ossos fossilizados de humanos primitivos são os mesmos que os deixados nos ossos de outros animais que hibernam. Estes sugerem que os nossos antecessores lidaram com os invernos rigorosos nessa altura, através do abrandamento dos seus metabolismos e de um sono profundo que poderia durar meses.

Há trinta anos que os restos fossilizados de várias dezenas de humanos foram raspados de sedimentos encontrados no fundo do vertiginoso Poço dos Ossos, em Atapuerca, perto de Burgos, no norte de Espanha.

Para os investigadores, esta caverna trata-se de uma vala comum, tendo sido encontrados milhares de dentes e pedaços de osso que "parecem ter sido deliberadamente despejados ali".

O artigo, publicado na revista L'Anthropologie, argumenta que os fósseis aí encontrados mostram variações sazonais que sugerem que o crescimento ósseo foi perturbado durante vários meses de cada ano. Os investigadores admitem que "pode parecer ficção científica" mas salientam que muitos mamíferos, incluindo primatas como os bebés do mato e os lémures, fazem-no.

Os investigadores sugerem que estes primeiros seres humanos se encontraram "em estados metabólicos que os ajudaram a sobreviver durante longos períodos de tempo em condições geladas, com fornecimentos limitados de alimentos e reservas suficientes de gordura corporal".

"Isto sugere que a base genética e fisiologia para um tal hipometabolismo poderia ser preservada em muitas espécies de mamíferos, incluindo humanos", afirmam.

O padrão das lesões encontradas nos ossos humanos na caverna Sima é consistente com as lesões encontradas nos ossos dos mamíferos hibernantes, incluindo os ursos das cavernas.

"Uma estratégia de hibernação teria sido a única solução para eles sobreviverem tendo de passar meses numa caverna devido às condições geladas", afirmam os autores.

Também apontam para o facto dos restos de um urso hibernante da caverna (Ursus deningeri) também terem sido encontrados no poço de Sima, tornando ainda mais credível sugerir que os humanos estavam a fazer o mesmo "para sobreviver às condições frígidas e à escassez de alimentos que os ursos da caverna".

No entanto, os autores examinam também vários contra-argumentos. Os modernos Inuit e Sámi - embora vivendo em condições igualmente duras e frias - não hibernam. Então porque é que o povo da gruta de Sima? A resposta, dizem os autores do estudo Juan-Luis Arsuaga - que liderou a equipa que primeiro escavou no local - e Antonis Bartsiokas, da Universidade Demócrito da Trácia, na Grécia, é que o peixe gordo e a gordura de rena fornecem alimento ao povo inuíte e ao povo sami durante o Inverno, impedindo assim a necessidade de hibernarem.

Em contraste, a área em redor de Sima há meio milhão de anos atrás não teria fornecido nada parecido com a porção suficiente de comida. Segundo os cientistas: "A aridificação da Península Ibérica não poderia então ter fornecido comida rica em gordura suficiente para o povo de Sima durante o inverno rigoroso.

Chris Stringer do Museu de História Natural de Londres, referiu ao The Guardian que grandes mamíferos como os ursos não hibernam, uma vez que os seus grandes corpos não conseguem baixar suficientemente a temperatura do seu núcleo. Em vez disso, entram num sono menos profundo conhecido como torpor. Em tais condições, as exigências energéticas dos cérebros de tamanho humano do povo Sima teriam permanecido muito grandes, criando um problema adicional de sobrevivência para eles durante o torpor. "No entanto, a ideia é fascinante e poderia ser testada através do exame dos genomas do povo Sima, Neanderthals e Denisovans em busca de sinais de alterações genéticas ligadas à fisiologia do torpor", acrescentou.

