Guerra na Ucrânia

Primeiro dia de aulas para cerca de 500 crianças ucranianas no Grão-Ducado

Susy MARTINS Estes alunos constituem apenas cerca de metade das crianças refugiadas em idade escolar que se encontram no país.

Entre 400 a 500 crianças e jovens refugiados da Ucrânia iniciaram esta terça-feira o seu primeiro dia de escola no Luxemburgo. Segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, esta terça-feira de manhã à RTL, estes alunos constituem apenas cerca de metade das crianças refugiadas em idade escolar que se encontram no Grão-Ducado.

Segundo Meisch, cerca de 1.200 alunos chegaram nas últimas semanas ao país, devido à guerra na Ucrânia. O responsável pela pasta da Educação acrescentou que a escolarização destas crianças constitui um grande desafio para o sistema de ensino do país, mas mostrou-se otimista de que o Luxemburgo vai conseguir superar.

A partir desta terça-feira, as escolas passam ainda a ter "mediadores interculturais" que falam ucraniano e que ajudam estas crianças na integração e compreensão.



Família de Ksenia está há mais de um mês no Luxemburgo: "É comovente" A família de Ksenia foi uma das primeiras a chegar da Ucrânia ao Luxemburgo. Estão há mais de um mês numa casa de luso-romenos em Rumelange, mas continuam sem trabalho e sem escola para a filha.

Antes das férias da Páscoa, um dos conselheiros do Ministério da Educação, Pierre Reding, explicou que as crianças do ciclo 1 vão frequentar o sistema de ensino normal do Luxemburgo, enquanto os outros alunos poderiam optar entre uma escola luxemburguesa ou uma com o sistema internacional.

Segundo a tutela, cerca de 90% das famílias ucranianas mostraram preferência por uma escola internacional.



