Primeiras férias com o namorado novo? Leiam isto antes

Não importa se são novos ou têm mais de 50 anos e filhos adultos de casamentos anteriores: a primeira viagem a dois pode ser também a primeira vez que passam vários dias juntos – 24 sobre 24 horas. Preparem-se antes. Até para os momentos em que precisam de estar sozinhos porque já não aguentam o outro.

Paulo Farinha

Junho vai a meio, julho está já ali e em menos de nada chega o querido mês de agosto. Tempo de férias, de descanso, de viagens e... daqueles ansiados dias a dois. Os primeiros desde que começou a relação. Há quem tempos que falam nisto e estão tão excitados com a coisa que parecem dois adolescentes. Não importa se têm vinte e poucos anos ou se já passaram dos 50 e os filhos de casamentos anteriores estão crescidos. As primeiras férias como casal são sempre uma prova decisiva: ou passam ou não. Se forem novos, talvez queiram dar uma nova oportunidade. Se tiverem mais experiência de vida, ou a coisa fica por ali ou tomam a decisão sensata: daqui para a frente, férias em separado, “que a vida já me foi dura p’ra insistir na companhia”, como diz a canção.

A internet tem imensa informação disponível sobre o assunto (sobre todos os assuntos, na verdade). Embora algumas fontes sejam mais fidedignas do que outras, podemos encontrar ali um manancial de informação prática acerca da melhor forma de lidar bem com isso. Problema: ninguém se lembra de consultar o que quer que seja ANTES de fazerem as malas e partir. Só DEPOIS de regressarem e de alguma alma generosa com quem desabafaram sobre as férias a dois ter a gentileza de partilhar um artigo que leu sobre o assunto é que cai a ficha. Está lá tudo o que podia ter corrido mal – e correu mesmo!

Por isso, se falarem sobre alguns temas importantes antecipadamente, talvez poupem dissabores na viagem.

Dormir até às tantas ou acordar com os passarinhos? Falem sobre isso antes. Não há nada mais irritante do que precisar de dormir para repor energias em férias (para madrugar já bastam os outros dias do ano) e ter alguém com bichos carpinteiros para sair do quarto e “ir explorar” as ruas, monumentos ou museus ou estender a toalha na areia ainda húmida. Ou preocupado porque o pequeno-almoço no hotel só é servido até às dez e os outros hóspedes vão acabar os croissants.

Comer sempre fora ou cozinhar sempre em casa? ”Um pouco dos dois”, dirão vocês, os sensatos. Certo, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Mas convém saber previamente o que o outro pensa sobre o assunto. E se as refeições fora são para desenrascar ou, pelo menos um par delas devem ser com tudo a que têm direito, mesmo que tenham de doar um pulmão para pagar a conta. O dinheiro não precisa de ser um turn-off numa relação, mas pode ser um turn-off numas férias, sobretudo se não estão em sintonia.

Mochila às costas ou resort tudo-incluído? Não sei o que pensam do conceito de “viajante”, mas fazer um passeio de autocarro organizado pela equipa de animação do hotel onde têm de usar uma pulseira e podem consumir em modo “bar aberto” não é bem viajar. É outra coisa qualquer feita no estrangeiro. Mas tudo bem, desde que ambos queiram. Há quem só consiga tirar férias se isso envolver colocar a vida em risco e beber água duvidosa em destinos de risco e quem só mexa um pé se a agência de viagens tratar de tudo. São gostos. Mas falem sobre eles antes.

Road-trip ou excursão? Os sistemas de navegação nos carros e nos telemóveis vieram facilitar a vida a toda a gente. E tirar parte do gozo de abrir um mapa de estradas sobre o capot do carro alugado e decidir se vão pela estrada da costa ou pela da floresta, enquanto tentam pedir informações a alguém numa língua que não dominam e ele vos manda dar uma volta que demora mais três horas só porque não se explicaram bem. Mas ainda há quem prefira este tipo de viagem às excursões em grupo “em autocarro confortável de turismo com ar condicionado e todas as comodidades”. Qual a vossa preferência? Falem sobre isso.

Pontuais ou descontraídos? Gostam de ir para o aeroporto com tempo para queimar, passear pelo free-shop e comprar a imprensa estrangeira ou preferem a adrenalina de chegar quando o check-in está quase a fechar? Quer uma coisa quer outra pode deixar a outra pessoa com os nervos em franja. E estragar umas férias.

Tagarelas ou reservados? Ler em sossego na praia ou na cama ou passar o tempo a passear e a fazer atividades? Ou encontrar um meio termos que agrade aos dois? Não há pachorra para os tagarelas que não conseguem calar-se, mas há quem goste disso. Reparem: o que para um é intenso e absorvente, para o outro pode ser sobretudo sufocante e um verdadeiro atentado à privacidade. Há pessoas que precisam de passar algum tempo sozinhas, mesmo em férias a dois. Uma coisa do género: “agora vou passear sozinha durante quatro horas para poder estar sem ti e voltar a ter saudades tuas sem sentir que estamos sempre grudados”. O melhor é falar antes, para evitar surpresas durante.

Livros, filmes ou jogos?

A primeira viagem a dois também é, muitas vezes, a primeira vez que passam vários dias juntos, debaixo do mesmo teto. O que significa que ficarão a conhecer o outro de uma forma nova. E se a questão da porta da casa de banho aberta ou fechada pode ser facilmente resolvida, se quiserem manter o encanto do início da relação, já a necessidade de passar o tempo todo a falar pode ser um problema. O que fazer quando os assuntos se esgotarem? Pelo sim, pelo não, levem um jogo qualquer que possam fazer a dois. Haverá alturas em que talvez só apeteça dar tiros no porta-aviões da namorada para não a ouvir a falar a toda a hora ou para não terem necessidade de inventar assuntos.

Falar sobre o futuro ou viver o presente? A frase parece retirada de um livro de auto-ajuda, mas pensem nisto desta forma: o que acontece no dia a dia não é igual ao que acontece em férias. A vida mete-se pelo meio e fica tudo mais confuso – e real. Falem sobre a relação quando regressarem e não enquanto estiverem em modo de conto de fadas ou pesadelo. Nem tudo será tão maravilhoso como foram estes belos dias, nem tudo serão tão horrível como foi esta semana do demo em que já não podiam ver o outro à frente. À distância, de volta a casa (cada um na sua) vão conseguir pensar melhor.

Boa viagem.

