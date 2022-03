Operado no início de janeiro, o americano David Bennett, de 57 anos, morreu na terça-feira depois de o seu estado de saúde "ter começado a deteriorar-se vários dias antes".

Primeira pessoa a receber transplante de coração de porco morre dois meses após a cirurgia

Operado no início de janeiro, o americano David Bennett, de 57 anos, morreu na terça-feira depois de o seu estado de saúde "ter começado a deteriorar-se vários dias antes".

O primeiro paciente do mundo a receber um transplante de coração de um porco geneticamente modificado morreu dois meses após a sua operação, disse esta quarta-feira hospital da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, onde foi tratado.

O americano David Bennett, de 57 anos, morreu na terça-feira depois de o seu estado "ter começado a deteriorar-se vários dias antes", disse o hospital num comunicado. A estrutura de saúde acrescentou ainda que "quando se tornou claro que não recuperaria, foram-lhe prestados cuidados paliativos".

O transplante inédito foi realizado a 7 de janeiro e tinha suscitado grandes expectativas na comunidade científica, uma vez que os xenotransplantes - de animais a humanos - fazem acalentar a esperança de resolver a falta de doação de órgãos humanos.

De acordo com o hospital, "o coração [transplantado] funcionou muito bem durante várias semanas, sem sinais de rejeição". Após a operação, "o paciente pôde passar algum tempo com a sua família e participar em atividades de fisioterapia para o ajudar a recuperar as suas forças".

"Obtivemos informações valiosas e aprendemos que um coração de porco geneticamente modificado pode funcionar corretamente dentro de um corpo humano quando o sistema imunitário está devidamente contido", disse Muhammad Mohiuddin, diretor científico do programa de xeno-transplantação do hospital. "Continuamos otimistas e planeamos manter o nosso trabalho em futuros ensaios clínicos", acrescentou.

Doadores ideais

Em 1984, um coração de babuíno foi transplantado para um bebé, mas o bebé, apelidado de "Baby Fae", sobreviveu apenas 20 dias. As válvulas do coração de porco já são amplamente utilizadas em humanos, e a sua pele pode ser utilizada para transplantes em vítimas de queimaduras.

Para muitos, os suínos são dadores de órgãos ideais devido ao seu tamanho, crescimento rápido e grandes ninhadas.

O porco de onde veio o coração transplantado de David Bennett tinha sido geneticamente modificado para evitar rejeição imediata. Além dos habituais medicamentos anti-rejeição, foi utilizado um novo fármaco experimental para suprimir o sistema imunitário. O risco dos transplantes é que o sistema imunitário deteta o órgão como um corpo estranho e ataca-o levando à rejeição desse órgão.

Sem o transplante, contudo, David Bennett estaria condenado. "Era a morte ou este transplante. Eu quero viver", disse na véspera da operação.

"O meu pai quis continuar a lutar para preservar a sua vida até ao fim e passar mais tempo com a sua família", disse o seu filho, David Bennett Jr, numa declaração. Apesar de ter tido poucas semanas de vida após a operação, o filho sublinha que o transplante permitiu que passassem "semanas preciosas juntos" enquanto o pai recuperava da sua cirurgia. "Semanas que não teríamos tido sem este esforço milagroso. Esperamos que esta história possa ser um começo de esperança, não o fim", acrescentou.

Cerca de 110.000 americanos estão atualmente em lista de espera para um transplante de órgãos, e mais de 6.000 pessoas que precisariam de um transplante morrem todos os anos no país.



Após o anúncio da operação, os meios de comunicação social norte-americanos revelaram que David Bennett fora condenado por esfaquear um homem em 1988. A vítima foi deixada paralisada e numa cadeira de rodas.

A ética médica proíbe que o passado dos pacientes influencie a forma como são tratados. "Estamos devastados pela perda do Sr. Bennett", disse o cirurgião Bartley Griffith, que efetuou o transplante, na quarta-feira. "Ele demonstrou ser um paciente corajoso" que é agora conhecido por "milhões de pessoas em todo o mundo".





