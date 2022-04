Termómetros vão subir durante esta semana e sol deverá permanecer durante os próximos dias, ainda que com alguma nebulosidade.

Meteorologia

Primavera regressa esta semana ao Grão-Ducado

Catarina OSÓRIO Termómetros vão subir durante esta semana e sol deverá permanecer durante os próximos dias, ainda que com alguma nebulosidade.

Depois de semanas de chuva, frio e tempo cinzento, a primavera regressa ao Grão-Ducado durante os próximos dias. De acordo com as previsões do Meteolux o sol vai manter-se pelo menos até sábado, apesar de alguma nebulosidade prevista para quinta e sexta-feira, e o tempo vai ficar mais quente.

Para esta segunda a máxima prevista é de 16 graus com uma mínima de 1 grau.



A partir daí, os termómetros vão subir gradualmente, com uma máxima de 21 graus esperada já esta terça e quarta-feira. Na quinta-feira os termómetros não deverão ultrapassar os 19 graus e o céu estará encoberto durante uma grande parte do dia.

Para o fim de semana a temperatura baixa gradualmente para os 15 graus de máxima, mas o sol deverá voltar a brilhar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.