Inclusão

Pride week. Universidade do Luxemburgo com as cores do arco-íris

Diana ALVES O site da Universidade do Luxemburgo ganhou novas cores esta semana.

No contexto da semana nacional do orgulho “gay” (Pride Week), a instituição alterou o logotipo e o banner do seu site oficial para refletir as cores do arco-íris, as cores da bandeira LGBT+.

No âmbito da iniciativa, o reitor da universidade, Stéphane Pallage, divulgou uma mensagem destacando que “reconhecimento e respeito são gestos simples de inclusão”. “Celebramos a Pride Week com alegria e com a felicidade de sabermos que vivemos num país livre onde os nossos valores de inclusão e diversidade podem ser abertamente expressados e vividos”, adianta o líder da instituição luxemburguesa de ensino superior.

Pallage lembra que, “pelo mundo inteiro, muitos estão privados da sua liberdade sexual”, acrescentando que “celebrar a semana do orgulho é também uma forma de oferecer o nosso apoio àqueles que todos os dias lutam por essa liberdade”.

A semana nacional do orgulho “gay” arrancou no dia 1 de julho e prolonga-se até ao próximo dia 10. Várias entidades e organizações a aproveitam a iniciativa para chamar a atenção para os direitos da comunidade LGBT+.



