"Pretos imundos". Ataque racista a filhos de atores brasileiros em Portugal

Redação O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso apresentaram queixa contra a alegada autora de frases racistas aos seus filhos, num restaurante na Costa da Caparica. O vídeo da atriz a descompor a agressora tornou-se viral na net.

Os atores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso acusam uma mulher de insultos racistas contra os seus filhos, num restaurante da Costa da Caparica, no sábado. De acordo com o casal que está de férias em Portugal e testemunhas no local, a mulher terá chamado, entre outras coisas "pretos imundos" aos dois filhos dos atores, Titi, de nove anos e Bless, de sete anos, como se lê no comunicado da assessoria do casal. Os atores vão apresentar uma queixa formal contra a autora do ataque aos filhos.



"Voltem para África", "voltem para o Brasil", "Portugal não é lugar para vocês", foram outros dos insultos que a mulher dirigiu aos filhos do casal, que brincavam na areia, segundo contaram numa videochamada no Programa Fantástico, da TV Globo, no domingo.

Os filhos foram contar a atriz, ao mesmo tempo que a mulher proferia insultos contra uma família angolana também no local. Bruno Gagliasso chamou a polícia e a influenciadora Giovanna Ewbank confrontou a mulher com duras palavras, chamando-a de "racista nojenta". O momento foi filmado e o vídeo foi publicado por um colunista da publicação brasileiro Metrópoles, etornou-se viral na internet.

De acordo com a imprensa portuguesa a mulher estava alcoolizada e além dos filhos dos atores atacou também uma família angolana que estava no restaurante. Quando os agentes da GNR chegaram ao local, a agressora partiu igualmente para o ataque aos polícias e foi detida. Entretanto, já foi libertada.

Na entrevista ao Programa Fantástico (da TV Globo), no dia seguinte, o casal afirmou a sua "dor e indignação" pelo ataque racista e apelou para todos combaterem o racismo. "Não fique calado, não finja que não escutou. Fale, denuncie, isso é crime e as pessoas precisam ser responsabilizadas", apelou Bruno Gagliasso.

Já Giovanna Ewbank declarou que a agressora não esperava uma reação da própria. "Não esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui". E acrescentou: "Eu sei que como mulher branca o que eu disse vai ser validado, diferente do que acontece com muitas outras mães que são leoas sempre em defesa de seus filhos pretos, mas têm suas falas invalidadas". Também no comunicado da Trigo Casa de Comunicação, a assessoria de imprensa dos dois atores, lembra que "racismo é crime".

Apoio Portugal e Brasil

O ataque racista está a ser noticiado pela comunicação social brasileira, ao mesmo tempo que muitas personalidades portuguesas e brasileiras têm apoiado Giovanna e Bruno manifestando a sua revolta com o episódio racista, nomeadamente o ex-presidente brasileiro Lula da Silva.

"Nenhuma mãe ou pai merece ver seus filhos sendo vítimas de xingamentos racistas. Minha solidariedade a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, sua família e também aos turistas angolanos que sofreram ataques racistas ontem. Vamos construir um mundo sem racismo", declarou Lula da Silva, de novo candidato à presidência do Brasil, na sua conta no Twitter.

Também a atriz brasileira Bruna Marquezine enalteceu o confronto de Giovanna Ewbank contra a agressora. "E ainda foi educada... Perfeita. Leoa. Mãezona! Te amo, Gio. Fogo nos racistas. Nojentos. Não passarão”, diz nas redes sociais.

A apresentadora portuguesa Rita Ferro foi uma das figuras públicas que aplaudiu a divulgação do sucedido pelo casal de atores brasileiros. "Os pais destas crianças agiram exemplarmente. Racismo é crime. Há que denunciar imediatamente e não permitir que ninguém à volta fique passivo perante a situação", escreveu nas redes sociais.

Três polícias vão a julgamento no caso de agressões a Cláudia Simões “Vocês, pretos, macacos, ficam aqui a encher o nosso país. Estamos fartos de vocês. Vão embora para a vossa terra”, terá dito um dos agentes agora acusados.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adotaram Titi, uma menina natural do Malawi, em 2016, e em 2019, Bless, também do Malawi. Em 2020 nasceu Zyan, o filho biológico do casal de atores que, por razões profissionais, já chegou a residir seis meses em Portugal.

