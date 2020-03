Cerca de 100 reclusos da prisão de Queuleu, em Metz, recusaram regressar às suas celas por receio de más condições de higiene, na noite de ontem.

Presos recusam-se a regressar às celas por receio de coronavírus

Cerca de 100 reclusos da prisão de Queuleu recusaram regressar às suas celas por receio de más condições de higiene, na noite de ontem. De acordo com informações publicadas pelo jornal Republicano Lorrain, cem detidos da prisão de Queuleu, em Metz, recusaram-se a regressar às suas celas no domingo à noite. Em causa está o receio das más condições sanitárias e do risco de uma epidemia de coronavírus dentro do estabelecimento, que aplicou apenas algumas medidas de protecção. Os reclusos finalmente voltaram às suas celas no decorrer da noite.