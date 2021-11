Banco considerou que o resultado do relatório das reguladoras financeiras britânicas é "dececionante".

Sociedade 2 min.

Pedofilia

Presidente do Barclays demite-se após investigação revelar ligações a Jeffrey Epstein

Lusa Banco considerou que o resultado do relatório das reguladoras financeiras britânicas é "dececionante".

O presidente executivo (CEO) do Barclays, Jes Staley, demitiu-se esta segunda-feira na sequência de uma investigação das entidades reguladoras financeiras do Reino Unido que revelaram investigar as suas ligações ao pedófilo e abusador sexual Jeffrey Epstein. A administração do banco considerou a revelação “dececionante”.

O Barclays, entretanto, fez saber que “a investigação não demonstra, nas suas conclusões, qualquer evidência de que o senhor Staley tivesse visto ou tivesse conhecimento de qualquer dos alegados crimes do senhor Epstein”, e Jes Staley já anunciou que vai contestar o relatório.

Epstein suicidou-se numa prisão federal de Manhattan em agosto de 2019, um mês após a sua detenção sob acusação de tráfico sexual, envolvendo raparigas menores.

Polícia britânica não vai tomar medidas adicionais em investigação contra o príncipe André O filho da rainha Isabel II foi acusado de agressão sexual por uma norte-americana, Virginia Giuffre, de 38 anos, quando esta era menor. A mulher acusa o príncipe de ser "um dos homens poderosos" que recorria à rede de tráfico sexual comandada por Jeffrey Epstein.

C.S. Venkatakrishnan, que era anteriormente responsável global dos mercados no Barclays Group, substitui Jes Staley a partir desta segunda-feira (1 de novembro), disse ainda o banco.

O Barclays revelou, em fevereiro do ano passado, que Jes Staley, um americano de 64 anos, era o alvo desta investigação, o que não impediu que a empresa renovasse a sua confiança nele.

“O Barclays e Jes Staley, presidente executivo do grupo, foram informados na sexta-feira à noite das conclusões preliminares” desta investigação lançada pelos dois principais reguladores financeiros do Reino Unido, a FCA e a PRA, sobre a forma como o Jes Staley falou ao seu grupo sobre as suas ligações comerciais com Jeffrey Epstein.

“Tendo em conta estas conclusões e a intenção do Sr. Staley de as contestar, o Conselho de Administração e o Sr. Staley concordaram que ele renunciará ao cargo de presidente executivo do grupo executivo e CEO do Barclays", disse o banco britânico.

Jes Staley desenvolveu a relação comercial nos anos 2000 quando chefiou o braço bancário privado do JPMorgan, que tinha o financiador dos EUA entre os seus clientes. Anteriormente tinha afirmado que o seu último contacto com Epstein tinha sido em 2015.

Traições, assédio e ligações a Epstein mancham reputação de Bill Gates após divórcio Conselho de administração da Microsoft investigou relação extraconjugal entre Bill Gates e funcionária da empresa e ligações do fundador do gigante do software a Jeffrey Epstein, o banqueiro americano que foi acusado de abuso e tráfico de menores.

A administração do banco disse estar “dececionada” com o resultado, apesar de “o Sr. Staley ter liderado com sucesso o grupo Barclays desde dezembro de 2015 com verdadeiro empenho e competência”, recusando-se a “comentar mais sobre as conclusões preliminares” da investigação enquanto o processo “seguir o seu curso”.

A FCA e a PRA disseram, numa declaração, que “não comentam as investigações ou procedimentos regulamentares em curso” para além do que já foi anunciado pela empresa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.