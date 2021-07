Processo tem em vista as eleições Presidenciais marcadas para 17 de outubro deste ano.

Nova vaga de recenseamento eleitoral para cabo-verdianos no Luxemburgo

A Comissão de Recenseamento Eleitoral de Cabo Verde vai voltar a organizar novas sessões de recenseamento eleitoral da comunidade residente no Grão-Ducado, com vista às eleições Presidenciais marcadas para 17 de outubro.

De acordo com uma nota divulgada pela Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo, a inscrição nos cadernos eleitorais pode ser feita já a partir do próximo fim de semana em três zonas do país.

No norte, os cidadãos com 18 anos ou mais podem apresentar-se na Associação Estrela do Norte, em Ettelbruck (Place de la Liberation, n°9), nos dias 3, 4, 17, 18 e 31 de julho e 1 de agosto.

Na capital, as inscrições podem ser feitas na sede da Associação Amizade Cabo-verdiana (rue Michel Welter, n° 19), todos os fins de semana até 8 de agosto. No sul, o atendimento é feito no Centro Social e Cultural Português, em Esch-sur-Alzette (rue Nelson Mandela, n° 17), nos dias 10, 11, 24 e 25 de julho e ainda a 7 e 8 de agosto.

Nos três locais, o atendimento vai ser feito aos sábados, das 13h às 18h30, e aos domingos, das 13h às 17h. Como alternativa, os cabo-verdianos podem também recensear-se no posto fixo da Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo, durante o horário de funcionamento.

