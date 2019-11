O Luxemburgo registou uma participação massiva de eleitores guineenses.

Presidenciais Guiné. Candidato Domingos Simões vence no Luxemburgo

Henrique DE BURGO

O candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões, foi o mais votado no Luxemburgo, nas eleições presidenciais da Guiné-Bissau, que se realizaram no domingo.

Domingos Simões obteve 255 votos, enquanto o Presidente cessante e recandidato ao cargo, José Mário Vaz, conseguiu 90 votos, segundo dados oficiais da Comissão Nacional de Eleições enviados à Rádio Latina.

Quanto aos outros candidatos, o terceiro mais votado no Grão-Ducado foi o candidato do Movimento para a Alternância Democrática (MADEM-G15), Umaro Sissoco Embaló, com 21 votos. Carlos Gomes Júnior teve 3 votos, Baciro Djá, 2, e Nuno Gomes Nabiam 1 voto.

Na única mesa de voto no Luxemburgo, participaram 374 eleitores dos cerca de 400 inscritos, tendo-se registado apenas dois votos nulos.

Ao todo, cerca de 760 mil eleitores foram chamados a votar para escolher o presidente do país, de um total de 12 candidatos.

Segundo a Comissão Nacional de Eleições, o ato decorreu de forma pacífica, sem incidentes graves e com forte adesão, o que mereceu já elogios dos observadores internacionais.

Os resultados oficiais deverão ser divulgados na quinta-feira.