Cidade do Luxemburgo

Preparação da Schueberfouer obriga a alterações no trânsito

Susy MARTINS

O início da montagem da grande feira popular Schueberfouer, na Cidade do Luxemburgo, obriga a algumas alterações no estacionamento e no trânsito. A Schueberfouer começa no dia 19 de agosto e prolonga-se até ao dia 7 de setembro.

Durante esse período, o trânsito nas imediações do Glacis, em Limpertsberg, vai estar condicionado, como acontece todos os anos. As alterações para os automobilistas começaram já na quinta-feira, a pensar no início da instalação da feira popular.

Segundo a autarquia da Cidade do Luxemburgo, desde as 22h da última quinta-feira que é proibido estacionar no parque de estacionamento do Glacis, que fica entre a Allée Scheffer, Avenue Pasteur, Boulevard de la Foire e a Avenue de la Faïencerie. A reabertura do parque está prevista para 10 de setembro.

Também o parque de estacionamento “rond-point Schumann” vai estar fechado a partir de 19 de agosto, reabrindo a 8 de setembro. A circulação também vai estar proibida num troço da Avenue de la Faïencerie, entre 13 de agosto e 10 de setembro.

Todas as alterações podem ser consultadas no site da autarquia da Cidade do Luxemburgo.



