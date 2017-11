A ex-atleta Edna Semedo, o músico L.I.L. Star e a modelo Tatiana Santos foram alguns dos premiados na gala Cape Verdean Awards – Luxemburgo, que a associação Imani organizou pela primeira vez no sábado, no Casino 2000, em Mondorf-les-Bains.



Apresentada pelo jornalista da RTL Mónica Semedo e pelo Dj Matthias Spautz, a gala contou com as presenças da nova burgomestre de Larochette, Natalie Silva, de origem cabo-verdiana, do embaixador Carlos Semedo e cerca de 1.500 pessoas.



Apesar de a organização ter perdido dinheiro nesta primeira edição, a garantia é de que o evento vai continuar. “Foi uma surpresa para nós ver tanta gente com boa atitude, bem vestida e com vontade de continuar. Foi uma grande motivação para nós e só temos de ver agora se vamos continuar de forma anual ou de dois em dois anos”, disse ao Contacto a presidente da Imani, Marlee de Almeida.

O troféu “Desportista do ano” foi para Edna Semedo, que este ano pôs um ponto final nos 10 anos de carreira como saltadora à vara. O título de melhor Dj foi entregue ao Dj Chu, enquanto o prémio modelo do ano foi para Tatiana Santos.



Os outros vencedores da noite foram Morena Couture (estilismo), Black Carpet (organização de eventos), Randy Rocha (bailarino), Valéry Mendes (empreendedorismo), Yasmine Lima (cabeleireiro), L.I.L. Star (artista musical), Yannick Delgado (produtor de arte visual), Sem Truques (web concept) e Erineu Monteiro (músico ao vivo).

A escolha dos vencedores contou com 51% do poder de decisão do júri Imani, Marlee de Almeida e Eulécia Gomes, e 49% dos votos do público. “Quem ganhou foi porque teve muitos votos do público e o nosso voto. Tivemos um oficial de justiça e todos os critérios que estão no nosso site foram respeitados”, assegura Marlee de Almeida, depois de confrontada com críticas feitas à organização na rede social Facebook. Uma das nomeadas e muitas pessoas do público criticaram o facto de o voto do público não ter tido peso suficiente para decidir quem seria o vencedor de cada categoria.



Outra das críticas é que a organização não deu a cara do início ao fim do evento, ficando o público sem saber quem verdadeiramente estaria por detrás da organização, apesar de os elogios terem sido largamente superiores às críticas.

Tony Rocha assinala 32 anos de carreira



Além das atuações do grupo MC Malcriado, Elji Beatzkilla, Pilon, entre outros, a noite de gala também ficou marcada por um espetáculo de comemoração dos 32 anos de carreira do cabeleireiro Tony Rocha, que afinal também esteve nos bastidores da organização do evento, “de forma indireta, através de conselhos”, confessou o cabeleireiro ao Contacto.

Conhecido por pentear famosos, além do "show" da noite Tony Rocha surpreendeu o público com duas novidades: uma coleção de roupa da sua autoria e um novo conceito “Rocha Deco”, com uma cadeira bordada por 250 mil pontos de cruz “em 18 horas de trabalho”.



Além dos prémios CV Awards foram ainda homenageados o pintor Nelson Neves, o basquetebolista Nelson Delgado, Tony Rocha, Zé Delgado (músico), João da Luz (presidente da Federação das Associações Cabo-verdianas), David Brazão (músico), Elisabeth Sanches (empresária), Orlando Sanches (proprietário da Epicerie Créole), Samba Martins (músico falecido em 2015) Felix Andrade (cineasta falecido em 2015), todos eles homenageados nos últimos anos por ocasião do Dia da Cultura e das Comunidades Cabo-verdianas. Foram ainda homenageados a apresentadora e jornalista da RTL Mónica Semedo e o Dj Manu Mendes.

Henrique de Burgo

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.