Reduzir o engate made in Portugal a frases como 'Diz-me como te chamas para te pedir ao Menino Jesus' é o mesmo que achar que a gastronomia nacional não tem mais para oferecer do que enchidos.

Preconceito

Atrevidos ou o engate "made in Portugal"

Filipa MARTINS Todos sabemos de cor o slogan 'o que é nacional é bom', mas puxamos velozes de argumentos para depreciarmos a etiquetagem portuguesa.

O empresário Zé Carlos lança a insígnia Juan Carlos Shoes na feira de sapatos de Milão e eu volto da Disney com uma camisola do Mickey feita cá na terrinha para a minha filha. Caminhamos, de alma lavada, por não passearmos na rua cobertos pela insígnia nacional (exceção feita para o futebol, mas só quando ganham).

O preconceito contra o made in Portugal ultrapassa têxteis e calçado e é atiçado à noite, no momento em que se alongam as pestanas ao espelho ou se depila o peito insuflado. Entre copos e roça-roça junto ao balcão, vai-se dizendo que, por cá, o engate é frouxo, a malta que sai é para ser vista, as miúdas são difíceis, os homens são difíceis, ninguém dança, ninguém se diverte, grandes múmias. Enfim, povinho queixoso.

Logo se arrebitam as orelhas à primeira descrição sobre a noite na Europa de Leste, onde todas têm pernas com um comprimento que não se vê na raça humana, ou a noite made in Salvador, onde anda muito na moda o beijo na boca – tudo beija por tudo e por nada - , ou a noite londrina, que começa entre as oito e as nove e, às dez, duas almas de cantos opostos do bar já estão coladas como estuque na parede. Conclusão: se é engate português, não presta.

Apesar de existirem, na certa, milhares de britânicas encarniçadas a atestarem o contrário e eu preferir o que temos por cá a pasmar em frente a um copo de gelo derretido, empoleirada num banco de pé alto, de barriga dilatada e costas curvas, como nos filmes americanos, à espera de que façam o obsequio de me levar para a cama.

Feito o preâmbulo, chega o protesto. Se existisse um grupo de palavras salazaristas, 'atrevido' vinha à cabeça por ordem alfabética. Atrevido é na sua génese um eufemismo ou uma hipérbole. O atrevimento hiperbólico é pouco mais do que cócegas na barriga, pés sorrateiros debaixo da mesa, entre meias caneladas, cochichos de carteira para carteira, na sala de aula, ou o papo-seco que o padeiro divorciado da rua dava a mais à minha avó viúva, recusando receber dinheiro por isso (e lhe arrancava um ‘atrevido’ sussurrado entre lábios e meio sorriso). O atrevimento hiperbólico resolve-se com reguadas ou no altar e só levanta falatório (aqui está mais uma palavra salazarista).

Já o atrevimento eufemístico é usado para não fazer ruborizar as senhoras ou quando somos recebidos por porteiros de sloggi verde alface e all star a condizer ou quando chamamos 'Gémeas' à casa de alterne de Cuba (do Alentejo) em vez de 'Paraíso do Éden', não porque haja essa dupla possibilidade erótica no cardápio, mas apenas porque a matrona do estabelecimento foi agraciada com duas crianças iguais. Poucas vezes o adjetivo 'atrevido' é usado como tempero apropriado e também por isso é absolutamente português.

Reduzir o engate made in Portugal a frases como 'Diz-me como te chamas para te pedir ao Menino Jesus' é o mesmo que achar que a gastronomia nacional não tem mais para oferecer do que enchidos.

Filipa Martins, uma escritora no debate público É jornalista e escritora portuguesa. Recebeu o Prémio Revelação, em 2004, na categoria de ficção, pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), pelo seu livro "Elogio do Passeio Público". Em 2018, saiu o seu quarto romance "Na Memória dos Rouxinóis", vencedor do Prémio Literário Manuel Boaventura 2019. Está, presentemente, a escrever uma biografia da poeta açoriana Natália Correia. Foi co-argumentista da série televisiva "Três Mulheres", da RTP, centrada nas vidas da escritora Natália Correia, da editora Snu Abecassis e da jornalista Vera Lagoa. Escreve às quintas-feiras.

