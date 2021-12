O Executivo tem repetido que os testes à covid-19 continuam a ser cruciais no combate à propagação da covid-19.

Covid-19

Precisa de um teste PCR para uma criança com idade até 6 anos? Lembramos as opções

Susy MARTINS O Executivo tem repetido que os testes à covid-19 continuam a ser cruciais no combate à propagação da covid-19. Quem quiser testar crianças com idade até aos seis anos tem algumas opções à disposição.

Assim, para crianças com idade até aos dois anos é possível fazer um teste PCR na Kannerklinic (Clínica Pediátrica, em português), em Strassen. No entanto, é preciso fazer marcação e ter receita médica.



Para quem não tem marcação, há outra opção, nomeadamente no laboratório Réunis no Hospital Robert Schuman, em Kirchberg. No entanto, mesmo aqui é preciso receita médica para a realização do teste.

A partir dos 18 meses torna-se um pouco mais fácil. É só fazer uma marcação num dos laboratórios da empresa Laboratoires Réunis.

Para crianças entre os dois e seis anos, o Ministério da Saúde recomenda que os pais marquem uma consulta na Liga Médico-Social, que trabalha em colaboração com o Laboratório Nacional da Saúde.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.