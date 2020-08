Além das praias, as autoridades também vão estar em peso nas estações de comboio de Bruxelas, Gent St. Peter's, Bruges, Ostende, Blankenberge, La Panne e Knokke. O objetivo é evitar escaramuças como as da semana passada.

Praias belgas com reforço policial este fim-de-semana

Além das praias, as autoridades também vão estar em peso nas estações de comboio de Bruxelas, Gent St. Peter's, Bruges, Ostende, Blankenberge, La Panne e Knokke. O objetivo é evitar escaramuças como as da semana passada.

Confrontada com as medidas de segurança que acompanham a pandemia, a Bélgica decidiu reforçar a presença policial nas praias e nas estações ferroviárias.

Anunciada pelo ministro do Interior, a medida tem como objetivo central evitar as escamaruças da semana passada, nomeadamente a que terminou com "quatro detenções judiciais e 17 detenções administrativas" em Blankenberge.

Assim, no fim de semana que inaugura a segunda quinzena de agosto, Pieter de Crem anunciou um "aumento da presença policial de 125 no sábado e 115 no domingo, espalhados pela costa, outros lugares movimentados do país e nós, tais como estações ferroviárias. Serão mobilizadas secções adicionais nas estações de Bruxelas, Gent St. Peter's, Bruges, Ostende, Blankenberge, La Panne e Knokke".

Além disso, o governante prometeu punir "de uma forma proporcional e correcta" todos os que não cumpram as medidas de distanciamento social e uso obrigatório de máscara, numa resposta direta às críticas de que foi alvo na semana passada, quando o poder local o acusou de os deixar sozinhos a lidar com os problemas ligados ao afluxo de pessoas em tempos de calor elevado e de coronavírus.

