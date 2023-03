Parque vai ser subterrâneo com ligação à estação de comboios e deverá estar a funcionar em 2027.

Praça da Gare vai ter parque para 2.500 bicicletas

Um novo parque de estacionamento para 2.500 bicicletas vai ser construído na Praça da Gare com ligação aos cais da estação de comboios e às vias para ciclistas no exterior.

O objetivo é incentivar a deslocação dos residentes em bicicleta, criando uma plataforma intermodal de bicicleta-comboio para facilitar a vida da população. Assim, quem chega à capital de comboio poder ter a sua bicicleta no estacionamento para depois pedalar até ao local de trabalho, ou outros destinos desejados.

"O objetivo de um parque de estacionamento destes é proporcionar abrigo noturno para as bicicletas privadas dos passageiros que, ao chegarem de comboio pela manhã, fazem a 'última milha' nas suas bicicletas", declarou o Ministério da Mobilidade citado pelo Paperjam, prevendo que a estrutura esteja a funcionar em 2027.

Do mesmo modo, o parque servirá também os residentes da capital que utilizam o comboio para se deslocar para o trabalho. Os residentes podem, assim, ir de bicicleta até à estação e deixá-la estacionada e protegida para depois apanhar o comboio.

O projeto é uma parceria entre o Ministério da Mobilidade, no âmbito do Plano Nacional de Mobilidade 2035, dos Caminhos de Ferro do Luxemburgo (CFL) e da comuna da Cidade do Luxemburgo.

Aproveitando as obras de renovação do edifício do CFL no local, as partes acordaram ser a altura ideal para a construção do parque: "É apropriado aproveitar esta oportunidade para instalar este parque antes que uma maré de bicicletas estacionadas à superfície torne tal projeto uma emergência", vinca o ministério de François Bausch, citado pelo Paperjam.

Capital assinala 15 anos da rede vel'OH com nova estação A rede de bicicletas vel'OH!, operada na Cidade do Luxemburgo pela empresa francesa JCDecaux, celebrou esta terça-feira 15 anos de serviço.

Gratuito? Não.

Ao que tudo indica, o parque não será gratuito, embora não tenha sido decidido o preço do estacionamento. O Ministério da Mobilidade justifica a não gratuitidade com o que já é feito no exterior: "No estrangeiro, este tipo de estacionamento geralmente não é gratuito, para evitar que seja usado como depósito de longo prazo para bicicletas".



O parque vai dispor ainda de um serviço de reparação de bicicletas e de um número limitado destes velocípedes para aluguer.

A obra vai demorar dois anos e está a cargo dos CFL. Terá um custo de cerca de 10 milhões de euros.



