Próximo Festival das Migrações só em 2022

Henrique DE BURGO O Festival das Migrações, da Cultura e da Cidadania não vai ser realizado em 2021 devido à pandemia.

A próxima edição do Festival das Migrações, da Cultura e da Cidadania não vai ser realizado em 2021. As atuais condições associadas à pandemia obrigaram o Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) a cancelar a organização do 38º festival, que tem habitualmente lugar na LuxExpo, em Kirchberg.

Da mesma forma, os eventos inseridos no festival - "Salão do Livro e das Culturas do Luxemburgo" e "Encontro das Artes Contemporâneas (ARTSmanif)" - não vão ser também organizados. Para proteger o público, as associações, os editores e os artistas, a próxima edição vai ser adiada para 2022, explica o CLAE em comunicado.

Quando a festa tropeça na política e no difícil lugar da cidadania dos imigrantes O Festival das Migrações tem comidas de todo o mundo, stands de vários países e atividades culturais para todos os gostos. Mas durante estes três dias dão-se também muitas das discussões políticas que decidem o papel dos imigrantes no Luxemburgo.

Recorde-se que o primeiro caso positivo de covid-19 no Luxemburgo foi diagnosticado a 29 de fevereiro deste ano, precisamente na altura em que decorria o Festival das Migrações.



