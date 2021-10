Numa entrevista, o Duque de Cambridge sugeriu que os empresários se concentrassem em salvar a Terra em vez de se dedicarem ao turismo espacial.

Sociedade 4

Alterações climáticas

Príncipe William. "É crucial estar focado neste planeta em vez de desistir e ir para o espaço"

Ana TOMÁS Numa entrevista, o Duque de Cambridge sugeriu que os empresários se concentrassem em salvar a Terra em vez de se dedicarem ao turismo espacial.

O Príncipe William criticou publicamente a corrida ao espaço e ao turismo espacial de empresários bilionários, sugerindo que seja dada prioridade ao combate dos problemas que a Terra enfrenta, como as alterações climáticas, em vez de "tentar encontrar o próximo lugar para ir viver".

Numa entrevista à BBC, antes da atribuição do primeiro Prémio Earthshot para recompensar aqueles que têm desenvolvido ações para salvar o planeta, William defendeu que as atenções e os esforços devem estar concentrados em "tentar reparar este planeta, não a tentar encontrar o próximo lugar para ir viver", ao mesmo tempo que alertou para "ansiedade climática" entre as gerações mais jovens.

Comentando a atual corrida ao espaço e o impulso para promover o turismo espacial, face às recentes viagens espaciais de empresários multimilionários como o líder da Amazon, Jeff Bezos, ou Richard Branson e Elon Musk, o Duque de Cambridge frisou que "precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo fixados na tentativa de reparar este planeta e não na tentativa de encontrar o próximo lugar para ir viver".

"É realmente crucial estar concentrado neste [planeta] em vez de desistir e ir para o espaço tentar pensar em soluções para o futuro", afirmou, sugerindo aos empresários que se concentrassem em salvar a Terra em vez de se dedicarem ao turismo espacial.

Esta quarta-feira, William Shatner tornou-se a pessoa mais velha a ir ao espaço. O ator de Hollywood, conhecido como o Capitão Kirk da saga Star Trek, viajou na cápsula desenvolvida pelo fundador da Amazon.

4 William Shatner, ator de Star Trek, viajou esta quarta-feira para o espaço, na nave do fundador da Amazon, Jeff Bezos. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. William Shatner, ator de Star Trek, viajou esta quarta-feira para o espaço, na nave do fundador da Amazon, Jeff Bezos. AFP William Shatner, ator de Star Trek, viajou esta quarta-feira para o espaço, na nave do fundador da Amazon, Jeff Bezos. AFP William Shatner, ator de Star Trek, viajou esta quarta-feira para o espaço, na nave do fundador da Amazon, Jeff Bezos. AFP William Shatner, ator de Star Trek, viajou esta quarta-feira para o espaço, na nave do fundador da Amazon, Jeff Bezos. AFP

Mais preocupado com a geração dos seus três filhos, William disse não ter "interesse absolutamente nenhum" em ir ao espaço, lembrando também as emissões de carbono libertadas pelos foguetões espaciais. Para o herdeiro ao trono de Inglaterra, é mais importante que os seus descendentes possam crescer ao ar livre e em contacto com a natureza, como ele, numa altura em que os mais jovens já se debatem com a "ansiedade climática" por verem os seus futuros "basicamente ameaçados o tempo todo". "É muito inquietante e é muito angustiante", afirmou.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.