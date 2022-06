Muitos apontam-no como o futuro rei de Inglaterra. O Príncipe William, que cresceu perante o mundo e carrega o legado da mãe Diana, sopra 40 velas esta terça-feira.

Sociedade 8

Família real britânica

Príncipe William celebra 40 anos

AFP Muitos apontam-no como o futuro rei de Inglaterra. O Príncipe William, que cresceu perante o mundo e carrega o legado da mãe Diana, sopra 40 velas esta terça-feira.

A casa real britânica está em festa porque o Príncipe William celebra 40 anos. Segundo na linha do trono, o Duque de Cambridge é a imagem do da nova monarquia.

Ao longo dos anos, William conquistou os corações dos britânicos e muitos querem que ele suceda à avó, Isabel II. Segundo o YouGov, é o membro da família real mais popular depois da Rainha, com 66% dos votos.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Futuro rei?

William e Kate "são o futuro da monarquia", diz Richard Fitzwilliams, comentador real, "como demonstrado pela sua aparição na varanda (do Palácio de Buckingham)" com a Rainha, no Jubileu.

Investindo no seu papel desde que desistiu do seu trabalho como piloto de ambulância de helicóptero em 2017, William irá alegadamente mudar-se do Palácio Kensington, em Londres, para uma casa de quatro quartos nos terrenos do Castelo de Windsor, onde Isabel II reside. Esta é uma transição significativa, permitindo-lhe aproximar-se da Rainha e fortalecer o pequeno núcleo da família real que a rodeia.

Embora cumpra as suas obrigações, William também se esforça por oferecer uma vida relativamente normal aos três filhos, Charlotte, Louis e George, com idades entre os 4 e 8 anos.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP

Em Junho, foi visto em Londres a vender The Big Issue, a revista britânica dos sem-abrigo, uma causa próxima do seu coração, como o ambiente e a saúde mental.

O príncipe tem sido discreto mas defendeu a família real após uma entrevista do irmão Harry e da esposa Meghan na televisão americana, assegurando que não são "racistas" como tinham sido acusados. Contudo, reconhece a necessidade de modernizar esta instituição secular para que sobreviva após Isabel II, enquanto a ideia de uma república está a ganhar terreno entre os jovens.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.