Meghan Markle e os dois filhos vão ficar na Califórnia, Estados Unidos.

Príncipe Harry vai sozinho à coroação do pai Carlos III

O príncipe Harry vai assistir à coroação do pai Carlos III, marcada para seis de maio, em Londres. Meghan Markle e os dois filhos vão ficar na Califórnia, Estados Unidos.

Há muito que se especulava sobre a resposta dos duques de Sussex ao convite para a cerimónia. A espera terminou na com a mensagem: "O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o Duque de Sussex irá assistir à coroação na Abadia de Westminster. (...) A Duquesa de Sussex permanecerá na Califórnia com o Príncipe Archie e a Princesa Lilibet".

É a primeira vez que o Príncipe Harry, vai encontrar-se com a família real depois do documentário lançado em dezembro, na Netflix, e o lançamento da polémica biografia "O substituto".



No livro, Harry revelou que experimentou cocaína quando era mais jovem, disse que matou 25 talibãs nas suas missões no Afeganistão, falou da perda da virgindade e conta ainda que uma vez que foi agredido pelo irmão, o príncipe William, e ainda do "encontro espiritual" com a mãe, a princesa Diana. A publicação foi um sucesso de bilheteira.

Não ficou claro se o filho mais novo de Carlos III vai desempenhar algum papel na cerimónia, que deverá juntar cerca de duas mil pessoas na Abadia de Westminster. Será seguida de um concerto em Windsor.



Há setenta anos que o Reino Unido não tem uma cerimónia de coroação.





