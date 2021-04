Harry, duque de Sussex, está agora em quarentena. Esta é a primeira vez que se reúne com a família depois da polémica entrevista que concedeu a Oprah Winfrey.

Príncipe Harry já está no Reino Unido para o funeral do avô

Apesar da relação conturbada que mantém atualmente com a família real, Harry, o duque de Sussex, fez questão de estar presente no funeral do avô, o duque do Edimburgo, no próximo dia 17, a partir das 15h, no Castelo de Windsor.

O filho mais novo do príncipe Charles chegou ao Reino Unido no domingo à tarde e está agora em quarentena. Harry viajou sozinho uma vez que Meghan Markle, por causa do seu estado avançado de gravidez, ficou nos Estados Unidos. O casal espera uma menina para este verão.

Segundo a imprensa britânica, o duque chegou ao aeroporto de Heathrow e foi escoltado para Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington, em Londres, onde viveu com Meghan.

O funeral será bem diferente do que se esperaria de uma figura da família real tão amada quanto o marido da rainha. A cerimónia vai estar limitada a 30 pessoas, uma "multidão" bastante mais reduzida dos 800 convidados inicialmente previstos, considerando o plano elaborado antes da pandemia de covid-19.



"Sentimos muito a sua falta"

Na primeira declaração pública após a morte do duque de Edimburgo, aos 99 anos, o príncipe Carlos prestou homenagem à figura "amada e apreciada" do pai. "Como podem imaginar, a minha família e eu sentimos muito a falta do meu pai. Ele era uma figura muito amada e apreciada que, posso imaginar, teria ficado profundamente comovido com o número de pessoas que aqui, à volta do mundo e na Commonwealth [grupo de países chefiado pela Rainha Isabel II] compartilham a nossa perda e a nossa tristeza", disse o príncipe.





