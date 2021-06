Félix é o segundo de cinco filhos do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa.

Sociedade 6

Príncipe Félix comemora 37 anos

Manuela PEREIRA Félix é o segundo de cinco filhos do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa.

A casa real do Luxemburgo está esta quinta-feira em festa. O príncipe Félix, filho do casal grão-ducal, festeja hoje 37 anos. Félix é o segundo de cinco filhos do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa.

Nasceu no Luxemburgo na Maternidade Grã-Duquesa Charlotte, do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), a 3 de junho de 1984. Félix é casado com Claire Lademacher, desde setembro de 2013. O casal tem dois filhos: os príncipes Amália e Liam.

6 Foto: Chris Karaba

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Chris Karaba Os Grão-Duques, o príncipe Félix e a mulher (em cima) com Xavier Bettel e Mars Di Bartolomeo, na Festa Nacional em 2016. Foto: Chris Karaba O casal nas comemorações da Festa Naciona, a 23 de junho de 2016. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Félix no torneio de Wimbledon, em Londres, em 2017. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA O casal com Amélia, a prmeira filha do casal, na celebração da Oitava em 2015. Foto: Chris Karaba

Com o mesmo nome do seu bisavô, é o terceiro na ordem de sucessão ao trono, depois do Grão-Duque herdeiro Guillaume e do filho, Charles. Este último celebrou o primeiro aniversário em maio passado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.