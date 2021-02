Investigação internacional descobre composto que pode combater não só a covid-19, como ajudar a tratar futuras epidemias e pandemias.

Sociedade 3 min.

Potencial tratamento antiviral traz nova esperança para tratamento da covid-19

Investigação internacional descobre composto que pode combater não só a covid-19, como ajudar a tratar futuras epidemias e pandemias.

Um estudo internacional liderado pela Universidade de Nottingham, publicado na revista científica Viruses, descobriu que o composto antiviral de um medicamento, a tapsigargina, é "altamente eficaz" contra a covid-19, e não só.

De acordo com o site da universidade, os investigadores mostraram que a tapsogargina (um antiviral derivado de plantas) é eficaz no combate não só ao covid-19 (SARS-CoV-2), mas também a um coronavírus frio comum, vírus respiratório sincicial (RSV) e ao vírus da gripe A.

"O estudo sugere que uma vez que as infeções respiratórias agudas causadas por diferentes vírus são clinicamente indistinguíveis na apresentação, um espectro alargado eficaz, que pode visar diferentes tipos de vírus ao mesmo tempo, poderia melhorar significativamente os tratamentos", refere o texto da universidade.

Estas conclusões levam os cientistas a considerar que a descoberta pode ter implicações na forma como vão ser tratadas a covid-19 e as futuras epidemias e pandemias que a humanidade poderá vir a enfrentar.

"Um antiviral deste tipo poderia ser potencialmente disponibilizado para uso comunitário para controlar a infeção ativa e a sua propagação", sublinha o texto sobre o projeto de investigação, que é liderado por Kin-Chow Chang e que contou com cientistas das Escolas de Medicina Veterinária e Ciências, Biociências, Farmácia, Medicina e Química da Universidade de Nottingham, em colaboração com peritos da Agência de Saúde Vegetal e Animal (APHA) do Reino Unido, da Universidade Agrícola da China e do instituto britânico Pirbright, especializado em virologia.

"Embora ainda estejamos nas fases iniciais da investigação sobre este antiviral e o seu impacto na forma como os vírus como o da covid-19 podem ser tratados, estas descobertas são extremamente significativas", refere o líder da investigação, Kin-Chow Chang.

O cientista realça que a atual pandemia poderá não ser a última nas próximas décadas e que , tal como esta, é provável que as futuras "sejam de origem animal, em que a propagação de animal para humano (zoonótico) e de zoonótico invertido (de humano para animal) tem lugar", por isso, defende que "uma nova geração de antivirais, tais como o tapsogargina , poderá desempenhar um papel fundamental no controlo e tratamento de importantes infeções virais, tanto em humanos como em animais".

"Embora sejam claramente necessários mais testes, os resultados atuais indicam fortemente que a tapsogargina e os seus derivados são tratamentos antivirais promissores contra a covid-19 e o vírus da gripe, e têm o potencial de nos defender contra a próxima pandemia da doença X."

Como funciona este antiviral

Durante o estudo, a equipa de investigadores descobriu que o antiviral derivado de plantas, em pequenas doses, desencadeia uma resposta imunitária inata de largo espectro, altamente eficaz contra três tipos principais de vírus respiratórios humanos, incluindo o covid-19.

Os estudos celulares e em animais revelaram que a tapsogargina se mostrou um antiviral eficaz quando usado tanto antes como durante a infeção ativa, sendo capaz de "impedir que um vírus faça novas cópias de si mesmo em células durante pelo menos 48 horas após uma única exposição de 30 minutos".

É também um composto estável em pH ácido, como o que se encontra no estômago, pelo que pode ser tomado por via oral, sem requerer a administração através de injeção ou o internamento hospitalar, e que é comprovadamente seguro para o ser humano, dado que já foi testado em tratamentos contra o cancro da próstata.

A investigação concluiu ainda que a tapsogargina é, pelo menos, "várias centenas de vezes mais eficaz do que as atuais opções antivirais", e permite atacar infeções em simultâneo, atuando "no bloqueio da infeção combinada com coronavírus e vírus da gripe A, como na infeção por um único vírus".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.